El 8 de diciembre se conmemora Día de la Inmaculada Concepción de María y en homenaje a este importante evento para la Iglesia católica, es la fecha estipulada para comenzar con el armado del árbol de Navidad, que representa la abundancia, prosperidad y crecimiento de la vida. En este contexto, fue una usuaria de TikTok que dejó en evidencia el detrás de la especial ocasión que reúne a la familia para hacer la actividad decorativa. El video se viralizó y alarmó a los usuarios: muchos no sabían que el elemento debe ser lavado.



(Le puede interesar: Oración para bendecir el Árbol de Navidad)

Desempolvar el árbol de Navidad es una tarea que se hace a comienzos de diciembre. Generalmente, es un elemento que se compra una vez y tiene una larga duración, ya que tradicionalmente es artificial, aunque algunos países en el mundo tienen la costumbre de utilizar uno natural, pero es en el menor de los casos.



El procedimiento es casi mecánico, se extienden sus ramas y se colocan diversos objetos decorativos como bolas, luces y colgantes, de a acuerdo al gusto de cada uno. Sin embargo, una usuaria dejó al descubierto un paso que, de acuerdo con las reacciones que generó, muchos no realizan.



(Lea también: Aprenda a hacer un árbol de navidad en la pared)

“Limpio el árbol de Navidad falso antes de ponerlo”, se limitó a comentar la usuaria de TikTok @marismith619 junto al video en el que muestra que sumerge el elemento en la bañera llena de agua y jabón y pocos minutos más tarde, la mugre se desprende de la estructura. Queda como resultado un líquido marrón que denota los residuos que se desprendió. Con esta sencilla filmación se desató un caos en la red social, ya que muchos pasaron por desapercibido que anualmente había que realizar una limpieza de este tipo.



“¿Se lavan? Yo sacudiéndole las arañas en el patio. En todo caso estoy segura de que el agua del mío saldría verde y el árbol blanco”, reacción una usuaria al realizar un dúo del video original y no dudó en mostrar su sorpresa ante la situación. Esto dio pie al resto de personas que se vieron identificadas por estas palabras, en las que se dejó en claro que la limpieza no es parte de los pasos al armar el elemento en el que en Navidad se colocan los regalos.



(Además: ¿Por qué el árbol de Navidad atrae a los gatos y cómo evitar que lo dañen?)



“Ni loca hago eso, solo armando lo me canso porque es de tres metros. Si pensé hacerlo pero lo pensé bien y dije, los ácaros también merecen Navidad”; “El de mi mamá que le regaló mi abuela, que lo tiene desde que se lo dio su mamá, tiene polvo del tiempo de Jesús”; “Somos muchos los mortales que lo sacan, sacuden y vuelven a armar y quedamos sorprendidos”; “El próximo año será que se lava. Ahorita ya está puesto y no voy a quitarlo”, fueron algunos de los comentarios del video que tiene más de 700 mil ‘me gusta’. Lo cierto es que muchos se lo tomaron con humor el detalle que pasó desapercibido, pero es importante realizar este procedimiento para evitar problemas en la salud que puede generar la suciedad.

También le puede interesar:

- El árbol de Navidad reciclado que se 'fajaron' los vecinos de Bosa



- Historia del árbol de Navidad: cómo se creó esta tradición pagana



- Video: así encendió Barranquilla el árbol de Navidad más grande del país



LA NACIÓN (Argentina) / GDA