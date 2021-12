'Spider-Man: No Way Home' ya está disponible en las salas de cine de todo el mundo. La cinta, dirigida por Jon Watts, llegó para sorprender a los fanáticos del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

Su llegada a los cines ha dejado a los espectadores sorprendidos. En general, las redes se han llenado de buenos comentarios sobre la película. Tanto así que las funciones parecen agotarse con rapidez.



Los fanáticos de este superhéroe cada vez dan más sorpresas. Este fue el caso de una mujer, Celmy Medina, que colocó un cuadro con el rostro de su esposo fallecido en una de las sillas del cine para ver la película juntos. Ella compartió las fotos en redes y rápidamente se hicieron virales.



Su esposo había muerto de cáncer en San Miguel de Cozumel, México. La silla M16 fue la elegida para colocar el recuerdo del sujeto junto a una de sus prendas de vestir. Sin embargo, no era cualquier atuendo, se trataba de las prendas promocionales de la película 'Avengers: End Game'.



En el cuadro aparece Diego Bass Burgos vistiendo esa ropa. Medina explicó en la publicación que su esposo era un gran fanático de esta película. "Ese asiento no iba quedar vacío con una película que tanto esperabas”, escribió.



Hasta el momento, la publicación cuenta con 1.8 millones de respuestas y algunos comentarios, destacando el gesto de la mujer.



La exitosa película

La más reciente película del Hombre Araña se posicionó detrás de otras dos cintas de superhéroes que dominan las mejores taquillas de la historia: Avengers Endgame y Avengers Infinity War.



A nivel internacional las ventas de Spiderman No Way Home fueron de 334 millones de dólares, lo que en total, en sus primeros días de estreno, hacen que la recaudación sea de 587 millones de dólares para una película que costó cerca de 200 millones de dólares.

