En una historia de autenticidad y comprensión, una mujer que lleva seis años casada y es tiene dos hijos junto a su esposo, tomó la valiente decisión de declararse lesbiana, desafiando las expectativas y explorando su propia identidad. Y aunque su decisión ha alterado la dinámica de su matrimonio, su esposo sigue a su lado en este viaje de autodescubrimiento.

En diversas declaraciones, la mujer aseguró que considera al padre de sus hijos como ‘su alma gemela’. Nicolette Popa se confesó ante su esposo Ryan en el verano de 2020, durante el confinamiento ocasionado por la pandemia del covid-19, ese año estaban cumpliendo seis años de matrimonio y lo más sorprendente es que el hombre aseguró no estar ‘sorprendido’ por la declaración que recibió.

Nicolette Popa, oriunda de Carolina del Norte, en Estados Unidos, ha declarado en repetidas ocasiones que Rian es la ‘pareja perfecta’ y además, se ha convertido en su mejor amigo, pues “son el uno para el otro”.



Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de tras la revelación de la mujer, es que lejos de entrar en el proceso de divorcio y entrar en conflicto por la custodia de los pequeños hijos, pasó todo lo contrario, aun la pareja convive bajo el mismo techo y conviven como una familia tradicional junto a sus dos hijos.



La mujer compartió su historia de valentía y tolerancia por medio de la red social TikTok, donde además ha dado consejos sobre la crianza de los hijos en una familia no tradicional, allí ha recibido elogios y felicitaciones por parte de otras mujeres homosexuales en matrimonios heterosexuales.

"Por ahora, lo que hacemos funciona. Estamos tratando de descubrir nuestros caminos y de asegurarnos de que nuestros hijos obtengan los mejores resultados”, aseguró la mujer en unas declaraciones al medio de comunicación ‘Metro’.



“Ryan viaja, por lo que no puede ver a los niños a menudo. Estoy tratando de encontrar mi nuevo camino, mientras crío a nuestros hijos. Por eso priorizamos la vida familiar”, asegura.



La protagonista de la historia, mencionó que ella se casó cuando tenía tan solo 19 años de edad y su esposo 20, por lo que vivieron etapas de madurez en la relación y es por esto que están tan unidos. “Siento que siempre será mi alma gemela, solo que desde una perspectiva diferente”.

“Estábamos confinados en nuestra casa, así que pasábamos mucho tiempo juntos. Aprendimos mucho sobre nosotros mismos, así que creo que fue parte del gran impulso para llevar a cabo esa conversación”, sostiene la joven sobre su confesión, al medio de comunicación impreso de Estados Unidos.



La mujer, de 26 años, indicó que descubrió que era lesbiana mientras crecía, pero que siempre ‘tuvo miedo de salir del closet’, debido a que fue criada en un lugar extremadamente conservador de los Estados Unidos, "somos una del medio oeste, una zona campestre. Crecimos cazando, pescando. Además, la familia de Ryan también es bastante religiosa”, mencionó.



“Al principio estaba aterrorizada, pero a medida que crecía sentía un peso cada vez más grande en el pecho. Tenía que hacer algo, y luego me di cuenta de que necesitaba hablar con mi esposo”, indica que esa fue la determinación para hablar y desahogarse con el padre de sus hijos.

Por su parte, Ryan apoyó a Nicolette desde el momento en el que la mujer se confesó y además asegura haber visto señales de que su esposa era gay antes de que se lo confesara. “Empecé a tener sospechas, pero preferí no preguntar, quería esperar a que ella misma me lo dijera”, dice.



“Ella realmente comenzó a cambiar, incluso la forma en que se vestía, el tipo de ropa, la estética. Incluso cómo me abrazaba. No fue una transformación de la noche a la mañana”, indicó Rian.



Al exponer su historia en TikTok, Nicolette Popa se convirtió en una fuente de inspiración para muchas madres que pasan por una situación similar y además la consideran como un ejemplo de buena crianza, tolerancia y respeto para sus hijos.

