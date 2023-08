Las redes sociales cada vez traen al espectador situaciones por las cuales admirarse y sorprenderse por personas que muchas veces sobrepasan los límites, incluso de la ley.



Hace semanas se conoció el caso del hombre que pagó muchos dólares para tener un disfraz de perro, un sueño que quería cumplir.



Ahora se supo del caso de una mujer a la cual le negaron el acceso a un avión por la vestimenta que llevaba.

Se trata de la influencer Kine-Chan, de 21 años, que es conocida en redes sociales por sus constantes vestimentas de cosplay, con las cuales unirá a muchos personajes de anime.



Esta vez Chan se encontraba en Brasil, más precisamente en el aeropuerto Navegantes, tratando de tomar un vuelo a un evento que debía asistir, sin embargo, por la poca ropa que llevaba no la dejaron abordar.



La joven llevaba el disfraz de 'Rebecca’, un personaje de anime de Netflix Cyberpunk Edgerunners, que constaba únicamente de un bikini negro, unas sandalias y una peluca azul turquesa.



La seguridad del aeropuerto no le permitió ingresar al avión por considerar que su vestimenta no era la apropiada y perdió el vuelo.



La mujer se quejó a través de su Instagram manifestando el momento de frustración que vivió y muchos de sus seguidores apoyaron y criticaron el momento.



"¡Estás prácticamente desnudo en un lugar por donde pasan familias, personas mayores e incluso niños! ¡Eres hermosa, pero un poco de sentido común también viene bien!", "Me alegro de que se detuviera, cierto, ángel, tengamos respeto por las demás personas, advirtiendo que no es un lugar para quedarse en lencería o bikini", "Amiga, sé que tienes derecho a reclamar, pero ¿por qué no te pusiste una sudadera encima o un abrigo?", fueron algunos de los comentarios que recibió la joven, tras su queja en redes sociales.

¿Ha escuchado hablar del ‘cosplay’?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

