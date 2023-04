El reconocido 'streamer' Ibai Llanos, notificó en octubre del 2022 su intención de bajar de peso a través de su cuenta de Twitter, en la que comentó abiertamente que iba a iniciar una dieta con un entrenamiento físico para cuidar su salud.



Por medio de sus en vivos en la plataforma gaming de Twitch, el influencer español ha mostrado algunos de sus entrenamientos desde que empezó su proceso, pues afirmó que su intención era "aportar experiencia y crear empatía con quienes se encuentran en el mismo objetivo de adelgazar".

Hoy 31 de octubre de 2022 empiezo mi cambio físico.



He fallado setenta veces intentándolo teniendo todos los medios disponibles pero me la suda. Lo seguiré intentando.



Mucho ánimo a todos los que estáis buscando un cambio en vuestra rutina/físico. VAMOS QUE SE PUEDE COJONES. — Ibai (@IbaiLlanos) October 31, 2022

Para entonces, Ibai había iniciado su evolución y todo estaba bien, pero las críticas empezaron a llover nuevamente luego de que, en marzo de este año, sacara una línea de comida rápida en colaboración con el chef español Dani García, llamado, The Gaming Family.



Hecho que llevó al magnate del mundo del gamer a realizar un video contestando los comentarios que medios españoles realizaron sobre su peso y la promoción que hacía de la comida rápida.



Ante las declaraciones y en apoyo al influencer, la actriz y creadora de contenido, Teresa López Cerdán, publicó un video en el que defendía la posición de Ibai, ante los juicios de "tinte gordofobico" que el medio español y algunos espectadores comentaron sobre el influencer.

Sin embargo, y pese a la anterior publicación, la mujer arremetió esta vez contra el mismo Ibai, tras escuchar que este se justificó recientemente en sus directos de 'streamer' por haber pausado su entrenamiento por tres semanas luego de la polémica del menú.



"La verdad es que estas tres últimas semanas han sido complicadas. Han pasado muchas cosas, siempre había algún debate, alguna discusión. Estaba saturado de todo", expresó en su directo de Twitch.



Y luego agregó: "Yo quiero cuidarme en mi día a día, tener una rutina saludable para el resto de mi vida". "No pierdo el focus, no pierdo el objetivo y no pierdo mis metas".



Ante las declaraciones, Cerdán acusó al gamer diciendo: "Ibai Llanos tiene muchísima gordofobia interiorizada. No lo culpo, nos pasa a todos". Opinión que complemento afirmando que se encontraba en desacuerdo porque él estaba reproduciendo los estereotipos que tiene la gente de la obesidad.



"Hacer dieta y deporte para adelgazar está demostradísimo que no es correcto. Hay muchísimos más factores que hacen a una persona no poder adelgazar o estar continuamente engordando", expresó la Titktoker en una publicación que se ha vuelto viral en las redes sociales.

