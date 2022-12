Un conmovedor hecho se presentó en Estados Unidos, luego de que una joven comentara a través de un juego de preguntas por internet, que padece de cáncer de tiroides. El video se ha viralizado en TikTok y ya ha dado la vuelta al mundo.

Skyelar Babineau, de Massachusetts, recibió la trágica noticia el pasado 14 de diciembre, luego de conocer el resultado de la biopsia que le habían realizado los médicos tratantes. Sin embargo, decidió contarle a sus amigos de su enfermedad por medio de una dinámica virtual.



“Había hecho bromas sobre hacer una revelación del cáncer antes de enterarme o esperando que mis resultados fueran negativos. Mis amigos y yo hemos estado usando el humor en un intento de mantener ligero este momento difícil para todos nosotros”, comentó Babineau en entrevista con el medio estadounidense ‘Newsweek’.

Un juego para dar una noticia devastadora

Babineau optó por utilizar la herramienta Kahoot, un tablero de preguntas con opción múltiple de respuesta. Por lo general, es utilizada por profesores y estudiantes para realizar evaluaciones o parciales.

La estadounidense se reunió con su grupo de amigos y, en un portátil, escribió la pregunta “Verdadero o falso, ¿Skye tiene cáncer?”, mientras que los demás adivinaban la respuesta y la enviaban desde sus celulares.



Pasado un tiempo, Kahoot reveló un ‘verdadero’ y, luego, Babineau reaccionó con una risa nerviosa y gritó: “Tengo cáncer”, mientras sus compañeros sonreían incómodamente y se sorprendían por la noticia.



“Al principio, mis amigos estaban un poco sorprendidos como se ve en el video, pero algunos de ellos esperaban los resultados positivos después de lo enferma que estaba. Todos han sido un gran apoyo y un gran recurso mientras navego por este momento difícil”, concluyó Babineau.

El video se ha vuelto viral en las redes sociales y ya supera el millón de reproducciones. Asimismo, se puede leer en los comentarios que los usuarios brindaron total apoyo a la paciente y afirmaron que la actividad pensada para dar la noticia fue muy original y creativa.



“Amo esta generación'', “Soy una sobreviviente de cáncer y apruebo esto”, “Este es el humor retorcido que me ayudó a superar mi diagnóstico” y “Esto me ayudará a llevar con mejor actitud mi cáncer. Gracias” son algunas de las reacciones más destacadas de los internautas.



Tras recibir tanto apoyo por parte de los usuarios de TikTok, la joven resaltó que si no hubiera sido tan firme en hacerse una valoración médica, no habría detectado su cáncer: “Definitivamente voy a superarlo”.

