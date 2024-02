Mujer le pide a su novio comprar 'toallas con alitas' y él trae 'toallas y unas alitas'

Recientemente, se volvió viral la pequeña confusión que tuvo un hombre cuando su novia le pidió que fuera al supermercado para que le comprara unas tollas higiénicas con alas. Sin embargo, la compra no resultó como la mujer esperaba y el gracioso momento ha acumulado miles de reproducciones en la red social de TikTok.

Por medio de TikTok la usaría @Krisordy dio a conocer este singular momento que ha hecho reír a más de un internauta. “Le pedí que comprara toallas con alas y esto es lo que me trajo”, escribió la joven en su video.



Lo primero que se puede ver en la grabación es que el novio de la mujer sale del supermercado y se dirige hacia el carro donde se encuentra su novia grabándolo, pues se sorprendió al ver las compras que tenía en su mano.



(Lea también: Carla Giraldo reveló cómo superó la depresión: ‘Quiero que conozcan otra versión de mí’).



“Aquí tienes unas toallas con alitas, y también te traje tus favoritos (unos ositos de goma)”, comentó el hombre, mientras mostraba que le compró una bolsa de toallas higiénicas y unas alitas de pollo BBQ.

La equivocación de su novio hace que la joven no pueda aguantar la risa y le pregunta: ¿Por qué me trajiste alitas BBQ? Te pedí toallas con alitas". A lo que el hombre le comenta que si no le gustaba el sabor de las alitas puede ir a cambiarlas.



(No deje de leer: Productos alternativos que se pueden fabricar con café).



Esta respuesta hace reír mucho más a la mujer quien le dice: "Se nota que eres hijo único y nunca has tenido hermanas”. Además, le explica que las toallas higiénicas tienen alas y las que él le compró no las tenían.



Este video se ha vuelto muy popular y hasta el momento ha acumulado más de 53 millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas. "Necesito ver su reacción al conocer las toallas con alitas"; "Lo más lindo es que le dice, yo las voy a hacer, no tienes que hacer nada"; "No hay fallas en su lógica jajaja, por cierto, ¿qué son toallas con alitas?", son algunos de los comentarios más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Periodista de 'La Kalle' sufrió grave accidente de tránsito en Bogotá: esto se sabe

Video: peligrosa maniobra de colados de TransMilenio en el deprimido de Bicentenario

Filtraron supuesto video íntimo de Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond