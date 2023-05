¡De no creer! En un conjunto residencial al noroccidente de Bogotá, una mujer arrojó las pertenencias de su pareja por la ventana desde un quinto piso.



El hecho se volvió tendencia a través de TikTok luego de que algunos de los vecinos compartieran lo sucedido a través de la plataforma, tras escuchar el reclamo de los demás residentes, quienes le pedían que se detuviera.

En el clip quedó registrado el momento en el que la señora arroja unos cuadros, un casco de moto, zapatos y hasta una pantalla y una CPU de computador.



Allí se escucha como los habitantes le reclaman que pare de arrojar objetos, luego de que uno de los objetos, en mitad de su caída, rompiera el vidrio de otro apartamento.



"Rompió la ventana mía", le dice uno de los residentes a la enfurecida mujer.



Asimismo, los comentarios de los autores del video afirman que el desmesurado accionar de la involucrada sería por una supuesta infidelidad: "Esa señora está muy despechada, pero está loca. Cierto que es el amor y todo, pero tampoco".



Según el usuario de TikTok @sergiocampos6176ha, bitante del conjunto residencial de la capital colombiana, su vecina botó las pertenencias de su esposo tras enterarse de que este la había traicionado.



Como es costumbre, no faltaron los comentarios de los internautas en un registro que ya cuenta con más de 15 mil visualizaciones y más de 700 me gusta, dejando sus opiniones al respecto.



"Anímate a comprar, estamos botando la casa por la ventana", "En Bogotá se trastean muy raro", "Ojalá esa señora haga story time contando que le hizo el marido", fueron algunas de las reacciones más destacadas.



Por otro lado, hubo juicios de quiénes les pareció preocupante los actos de la mujer y afirmaron que deberían implementar acciones legales en su contra, "Que la demanden por daño en propiedad privada" del mismo modo que argumentaron que esas eran las "consecuencias de no tener una inteligencia emocional estable".



Finalmente, en la red asiática también se puede encontrar la grabación del acontecimiento desde distintos ángulos y cuentas de habitantes del sector, donde se logra divisar a la mujer hablando con la Policía.

