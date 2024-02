Mujer le hacía pagar la mitad de un arriendo a su novio por vivir en su apartamento

Una mujer en TikTok, identificada como @marian.acosta68, relata las diversas historias que sus seguidoras le envían a su chat, para que otras personas puedan escucharlas sin necesidad de revelar sus identidades.



Los internautas aprovechan la visibilidad de la usuaria en su perfil, ya que tiene más de 76 mil seguidores en la red social. Una de las historias más virales, cuenta con más de 20 mil 'likes' y 5 mil comentarios.

En el metraje, Marian Acosta explicó el suceso de una de sus seguidoras en primera persona, contando cómo la mujer le cobraba a su esposo por vivir en su propio apartamento.



“Hace tres años que estoy de novia y hace un año y medio que mi novio se vino a vivir conmigo. Yo siempre viví en el mismo apartamento que me regaló mi papá cuando yo me gradué. Mi papá hizo un esfuerzo enorme para regalármelo”, relató la mujer.



¿Por qué le cobraba un arriendo?



La pareja había acordado que iban a vivir juntos y el hombre involucrado le había hecho una propuesta a su novia de irse a otro apartamento, para no continuar en el mismo hogar en el que ha estado viviendo la protagonista. Sin embargo, ella le comenta que desea quedarse en el lugar.



“Yo le dije que no, que viniera a mi apartamento porque yo no lo quería dejar y que pagamos el 50 por ciento cada uno del alquiler. A mí me pareció lo correcto, mi viejo se rompió el lomo para que yo tenga mi apartamento. Él era simplemente mi novio, no era mi marido y tampoco teníamos planes de casarnos”, explicó la internauta.



Aunque la mujer sentía un gran aprecio por su pareja, resaltó que los temas económicos son aparte de lo que se vive dentro de la relación y que los gastos de su convivencia se repartían en la mitad, puesto que ambos tenían un trabajo: “Los dos comemos, los dos vivimos, los dos hacemos todo en la misma casa”.



Relató que un día su novio se acercó a uno de sus cajones personales, que estaban en un escritorio, puesto que estaba buscando unos papeles para obtener un crédito y es allí en donde encuentra las escrituras del apartamento.



“Se enojó, me llamó al trabajo y me dijo de todo, en ese momento no entendía nada, me dijo: 'Eres una rata inmunda, después me dices que soy duro de bolsillo, cuando la única rata acá eres tú'”, dijo la mujer.



Tras esto, se encuentra con su pareja, quien tenía los papeles sobre la mesa, a lo que ella le respondió: “Estás violando mi privacidad, porque yo no te permito que me toques mis cosas, tiene que existir una privacidad en la pareja”.



“Me dijo que yo me estuve aprovechando de él todo este tiempo, porque le cobraba una renta y me la guardaba para mí. Le dije: ‘Sí, amor, lógicamente que yo no te cuente mis finanzas antes de conocerte. Eso no significa que no te voy a cobrar la mitad por vivir acá”, relató la internauta.



El hombre tomó la decisión de irse y tomarse un tiempo porque no iba a vivir con “una persona tan rata y manipuladora”. Finalmente, la mujer preguntó: “A ustedes qué les parece, ¿yo actué mal cobrándole el 50 por ciento de todo cuando mi viejo se partió el alma para pagar?”.

