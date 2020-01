Mujer le construyó a su marido un bar para evitar que saliera seguido

En Newton Abbot, una ciudad del condado de Devon, en Inglaterra, una mujer tomó medidas extremas para evitar que su marido saliera a beber muy seguido y pasara más tiempo en casa.

Ya que sus trabajos solo les permiten coincidir en las noches, la mayoría de las veces, Jayne Tapper, de 48 años y enfermera, decidió construirle a su esposo, Paul, de 53 e ingeniero, su propio bar en el patio trasero de su casa.

El lugar

Casi todas las noches, Paul salía de su casa en busca de algún lugar donde tomarse unas cervezas.



Cuando Jayne llegaba, no lo veía y “parecía que no encontraba la forma de mantenerlo en nuestro hogar”, contó la mujer, según el diario inglés ‘Daily Mirror’.



“Un día me puse a pensar: ¿por qué no crear mi propio pub (bar) y convertirme en la dueña de mi propio negocio?”, agregó.



Y así fue: acondicionó el patio trasero de su casa y construyó el lugar, en un intento por motivar al hombre a pasar más tiempo en casa.



Le pusieron ‘The Doghouse Inn’ y la mujer hasta bromea con el nombre: “Ahora puedo decir, literal, que mi marido está en la caseta del perro”.

Los costos

Lo más caro, según informó el ‘Daily Mail’, fue hacer los arreglos en el patio: 15.000 libras esterlinas fue el costo de la nivelación de la zona, más de 64 millones de pesos.



La construcción de la estructura del bar tuvo un precio de 2.700 libras esterlinas (más de 11 millones de pesos), mientras que el dispensador de cerveza tuvo un costo de 400 libras (más de 1,7 millones de pesos).



Para adecuar el lugar también se compraron: una máquina de juegos (650 libras – 2,7 millones de pesos), un banco de iglesia (100 libras – 420.000 pesos), un calentador (70 libras – 290.000), un par de neveras (100 libras – 420.000 pesos) y vasos y afiches (50 libras – 210.000 pesos).



En total, el precio que pagó Jayne para que su esposo permanezca más en casa fue de 19.070 libras esterlinas, más de 81 millones de pesos.



“La inversión ha valido la pena: mi esposo pasa más tiempo cerca y hasta trae amigos. El lugar también lo usamos mis tres hijos y yo. Es genial relajarse y realmente se siente como si estuviera en pub”, cerró la mujer.



