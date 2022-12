En la red social de Twitter, un comentario de una mujer venezolana generó debate al decir “mujeres latinas, háganse un favor y no salgan con españoles”. Muchos internautas criticaron a la joven pues le decían interesada.

Al ver la gran cantidad de comentarios que tuvo su publicación la joven, identificada como Andy, se defendió y explicó el contexto del porque su comentario.



La mujer comenzó diciendo que un español la invitó a salir a rumbear, a lo que ella en un principio dijo que sí y compraron las entradas para el bar. Sin embargo, Andy nunca pudo llegar a su cita porque ese día la robaron.



Consejo, anexa esto. Porque así como está planteado originalmente, suena cuanto menos llamativo... pic.twitter.com/gTqZh9ULWG — Angry Pokémon 🏳️‍🌈 (@halflyn) December 5, 2022

El español con el que iba salir fue cero empático con su situación y le cobró lo que había gastado en la entrada.



“¿Oye te importaría pagarme lo de la entrada del sábado pasado? Fueron 15 euros. Sé que no viniste, pero no conseguí revenderla”, se lee en el chat que compartió.



Esta situación indignó tanto a Andy que decidió hacerla pública, pues ella argumentaba que la invitación fue de él y esa es una razón suficiente para no cobrarle nada, además, dice que es una “vergüenza” cobrarle los 15 euros.



Mujeres latinas, háganse un favor y no salgan con españoles para evitar esta semerenda cagada: pic.twitter.com/jYQ0unG6xd — Andy. (@andyperbonie) December 5, 2022

Como era de esperarse varios internautas comentaron la publicación y en su mayoría la critican pues dicen que es una interesada y está dejando mal a las mujeres latinas. Sin embargo, hay personas que la apoyan argumentando que ella tiene razón.



“Para finalizar con esta polémica: Del 100% de los usuarios que respondieron, un 70% eran hombres, y de ese 70% un 58,5% eran diciéndome interesada. Pero definitivamente, el 100% no tiene oficio ni 15€.”, escribió la joven.

