Pedirle matrimonio a la pareja es uno de los pasos más importantes de la relación. Por lo que las personas cuando van hacer la pregunta: ¿Quieres casarte conmigo?, suelen planear muy bien este momento para que todo salga perfecto. Sin embargo, esto no siempre pasa así.

En la plataforma de TikTok se ha vuelto viral el momento en el que una mujer casi daña su propuesta de matrimonio por estar distraída. El clip fue compartido por la usuaria @cambrecalabresi5 y se evidencia el momento en el que su novio, Matt Charb, le iba a pedir que pasarán el resto de sus vidas juntos.



En el video se puede apreciar que Matt había decorado un espacio al lado de la entrada principal con globos, un letrero que decía “¿Quieres casarte conmigo?” y en el piso había un corazón con pétalos de rosas.



Ambos ingresaron por la puerta y él se dirigió hacía aquel lugar, mientras su novia cerraba con llave. Sin embargo, la mujer identificada como Cambre, no se dio cuenta de lo que había preparado Matt y pasó de largo.



Al ver que su novia siguió derecho Matt quedó en completo shock y no se movió de su lugar. En un segundo video, mostraron que uno de los familiares de la pareja se dio cuenta de lo que pasó e hizo que Cambre volviera a la entrada principal y ahí vio lo que le tenía planeado su novio.



La pareja se paró en el centro del corazón, él se arrodilló y le dio el anillo. Al final se dieron un tierno beso.



Este video hasta el momento ha acumulado más de 24 millones de reproducciones y cientos de internautas han reaccionado al cómico momento, incluso, algunos han afirmado que son igual de despistados por lo que les podría pasar lo mismo.



“Nadie puede ser tan distraída : yo en la vida”, “Si no diré nada porque sin duda sería yo”, “Esto es hilarante, casi parece decidida a ignorarlo”, “Ella miró de reojo y dijo en su mente ‘no, hoy no, actuaré como si no hubiera visto eso’ pero felicidades a ambos”, son algunos de los comentarios de la publicación.

