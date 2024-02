Mujer renunció a su trabajo e hizo una fortuna con su negocio de pedicura de animales

En Brest, Francia, una mujer encontró un inusual trabajo haciendo pedicuras a cerdos alrededor del país europeo. Carole Germain, dueña de un cerdo de 60 kilos llamado Couscous, renunció a su trabajo como ‘bartender’ para dedicarse al cuidado de pezuñas porcinas.

“Es una locura. Creí que era la única persona con un cerdo acaparando mi sofá, pero hay miles”, dijo Germain a la AFP. En el 2020, cuando compró a Couscous, la autoproclamada quiropedista porcina se dio cuenta de que los cerdos requerían mantenimiento de uñas constante.

El deseo de brindarle un cuidado apropiado a su mascota la llevó a capacitarse en este tema. Se entrenó en Países Bajos y comenzó a ofrecer pedicuras para cerdos en su tiempo libre. Sin embargo, la demanda por su servicio fue tan grande que, a mediados de 2023, decidió vender su bar para dedicarse por completo a su podología.

“Después de un tiempo crecen tanto que el pobre cerdo queda bastante discapacitado”, explicó la francesa.

Incluso, recordó el caso de Scooby, un cerdo cuyo colmillo estaba perforando su mejilla. Yann L’Heveder, el dueño de Scooby, quedó fascinado con el tratamiento de Germain. “Debe ser como cuando tenemos una piedra en el zapato”, mencionó L’Heveder después de ver a su mascota correr como solía hacerlo.

Arreglar las uñas y los colmillos de los cerdos puede parecer un trabajo fácil, pero no todas las personas están capacitadas para hacerlo. Carole Germain tiene que restringir físicamente a cerdos pesados para poder atenderlos. Scooby, por ejemplo, pesaba 80 kilos y hasta no acostarlo sobre su espalda, no pudo realizarle el procedimiento.

Germaín recorre Francia en una furgoneta llamada ‘Pédichon’ cuyo nombre proviene de la combinación de pedicura y cerdo en francés (‘pédicure’ y ‘cochon’). En pocos meses ha logrado conseguir más de 200 clientes alrededor del país.

Puede que sea una profesión poco común, pero el compromiso de Germain con el bienestar y la salud de los cerdos de mascota ha resonado con aquel nicho creciente en Francia.

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO