Reencuentro increíble: halló su perro perdido en centro de adopción

Aisha Nieves, vive en el contado de Lehigh, en Pensilvania, al noreste de Estados Unidos. Allí compartía su vida con su mascota Kovu. "Era mi bebé. Me acompañaba a todas partes. Dormía en mi cama".

Sin embargo, la historia junto a su mascota no fue 'color de rosa' y tomó un rumbo inesperado cuando, en 2019, un carro golpeó la valla de su casa y el perro escapó. Al regresar a casa, Aisha no encontró a Kovu, según le contó a 'CNN'.



La joven lo buscó arduamente, durante varios días y por varias horas pero no logró hallarlo.



No obstante, la historia no termina allí. Dos años después, Aisha Nieves estaba revisando la página de perros en adopción de la Sociedad Protectora de Animales de su condado. Allí vio una foto de Kovu. Lo reconoció por una cicatriz que el animal tenía en su ceja derecha.

Aisha Nieves y su mascota Foto: Video CNN

Habló con la organización y cuando se los mostró, le dijeron: "Oh, esa es Ash, acaba de llegar, no hace mucho tiempo".



Tan pronto la joven supo que podía reencontrarse con su mascota, se preguntaba si la recordaría. El día que fue a verla al centro de adopción recuerda: "Nos miramos a los ojos, vi su sonrisa y automáticamente estaba moviendo su cola". El perro chillaba, gritaba, saltaba y la besaba. Fue como si nunca se hubieran separado.



"Estoy tan feliz que haya vuelto", dijo Aisha al medio local. Y puntualizó: "Literalmente es la definición del mejor amigo del hombre”.



