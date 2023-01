A Jane Park la vida la sacudió con un golpe de fortuna en el año 2013. Con tan solo 17 años, se convirtió en una de las personas más jóvenes en ganar la lotería al recibir 1,2 millones de euros, el premio máximo de Euromillones.



La exorbitante suma de dinero, como era de esperarse, cambió su vida por completo: pasó de vivir una pequeña casa con su hermana a disfrutar de una cantidad inigualable de ropa costosa, autos, viajes y cirugías plásticas. Aunque, en medio de lujos, hubo algo que el dinero nunca pudo comprar, el amor.

“El dinero no puede comprarte amor, no puede comprarte amigos, no puede comprarte una familia; pero trae un cierto grado de felicidad. Puedo hacer cosas que nunca antes había hecho, que nunca había podido experimentar”, señaló a la cadena ‘BBC’ en su momento la joven escocesa.

El tener varios millones de euros en su cuenta bancaria y el ser una de las mujeres más envidiadas del continente europeo no le sirvieron a Park para asegurar la fortuna amorosa -para finales de 2022 definió su situación sentimental como “inexistente”-, pero sí para, por lo menos, intentar conseguirla.

Su ardua travesía para encontrar al hombre de sus sueños comenzó hace tan solo cinco años, en el 2018, cuando decidió crear una página web para quienes estuviesen interesados en salir con ella por una asignación anual de 60.000 libras esterlinas -actualmente poco más de 350 millones de pesos colombianos-.



“Jane es increíble y tiene mucho que dar, pero se ha encontrado sola nuevamente, ya que desde que ganó, ha tenido una suerte terrible. Nunca está segura de si la aman por sí misma o por su saldo bancario. Así que prefiere tener el arreglo a la vista”, señaló una fuente anónima al medio escocés ‘Edinburgh Live’.

De acuerdo con el periódico británico ‘The Sun’, dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del sitio, la joven, de para ese momento 23 años, obtuvo más de 10.000 aspirantes. Algunos le hicieron tentativas propuestas de matrimonio; mientras que otros no estaban listos para un compromiso de tal magnitud.

Lo único debían hacer los aspirantes era proporcionar algunos datos básicos como nombre, edad y enlaces a las redes sociales. Además, su postulación debía ir acompañada de una convincente explicación de por qué serían una buena pareja para Park y, entre otras cosas, en qué invertirían las 60 mil libras esterlinas.



Aunque la joven recibió innumerables propuestas, no dejó a la vista que estuviese saliendo o sosteniendo un romance con algún candidato del sitio web. “Ninguna de ellas parecía del todo correcta”, señaló el periódico ‘The Mirror’.

Pese a que se le vinculó sentimentalmente con el finalista de ‘X Factor’ Sam Callahan y, posteriormente, con el futbolista Jordan Piggott, Jane nunca dejó de estar soltera. Actualmente se mantiene feliz y más optimista que nunca de cara al 2023, que recién inicia.

