Mujer fue obligada a casarse y la familia de su esposo la dejó en estado vegetal

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por medio de estas plataformas se conozcan hechos e historias insólitas e indignantes, que desconciertan a más de uno y generan el rechazo de la sociedad.



En los últimos días, se conoció por medio de redes sociales la historia de una mujer de 38 años que fue obligada a casarse y la familia de su esposo la dejó en estado vegetal.

El medio de comunicación británico ‘Daily Mail’ menciona que la mujer fue traída por su familia desde Pakistán, ya que anteriormente, habían acordado el matrimonio con la familia del hombre, de origen británico, la ceremonia se realizó con normalidad, sin embargo, meses después ocurrió una tragedia.

El periódico británico menciona que tras la celebración del matrimonio arreglado, la familia del hombre le regó varios productos químicos en la cara de la mujer, además, la obligaron a consumir medicamentos, por lo que terminó en estado vegetativo.



Ambreen Fatima Sheikh, cómo fue identificada la mujer que fue obligada a contraer matrimonio a sus 30 años, y desde entonces, su ‘nueva familia’ se dedicó a hacerle la vida imposible. Se sabe que la mujer fue ingresada de emergencia a un centro médico el 1 de agosto de 2015, tras sufrir una lesión cerebral ocasionada por un medicamento para la diabetes glimepirida y un líquido para limpiar pisos.



Los especialistas le dijeron a ‘Daily Mail’ que pensaron que la mujer moriría y tras varios años en cuidados paliativos decidieron desconectarla, pero para sorpresa de todos, cuando le retiraron el ventilador artificial, ella comenzó a respirar por sí misma.

♬ mirage - théos & Antent @global1479 A cruel family accused of dousing a bride in chemicals and force-feeding her pills that left her in a vegetative state after she was flown to Britain from Pakistan for an arranged marriage were today convicted of abuse. Ambreen Fatima Sheikh has been in a persistent vegetative state for eight years after suffering 'irretrievable' brain damage. She can breathe unaided but she has no consciousness of the world around her. The court heard the probable explanation for the 38-year-old's condition was that she had unwillingly swallowed tablets prescribed to her diabetic mother-in-law that resulted in a hypoglycaemic attack. Such tablets are extremely dangerous if taken by non-diabetics and have been dubbed 'one pill killers' to small children. The prosecution case was that the tablets were not taken voluntarily and by then the socially isolated and vulnerable Ambreen had suffered a 'pattern of violence' behind the closed doors of the terraced house in Huddersfield, West Yorkshire, she shared with her husband, parents-in-law and brother and sister-in-law. A large black wound on her lower back was said to have been caused by a caustic chemical substance in the days before Ambreen was rushed to hospital in an unconscious state. The chemical probably also caused an injury to her ear, the court heard. #globalnews1479

De igual modo, el tribunal encargado de la investigación menciona que cuando la mujer fue ingresada al centro médico estaba “inconsciente de sí misma y de su entorno, sin respuesta motora ni respuesta al dolor”, por lo que los fiscales determinaron que sobreviviría solo si se alimentaba a través de un tubo.



También la jueza encargada del caso, explicó a los medios británicos que la mujer pakistaní no salía de su casa, y cuando lo hacía, siempre iba acompañada, además detalló que Ambreen Fatima Sheikh no tenía ingresos, no conocía a nadie en Reino Unido y además no hablaba el idioma.



El esposo de la mujer, fue identificado como Asgar Sheikh, y el Tribunal de la Corona de Leeds lo declaró culpable por permitir que su esposa sufriera daños graves después de que ella ‘no cumpliera con las expectativas en un matrimonio concertado’, por lo que deberá cumplir con una pena de 7 años 9 meses.



El tribunal conoció que la mujer contaba con buen estado de salud antes de su ‘colapso’ en Reino Unido y se desempeñaba como profesora en Pakistán.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

