Mujer fue expulsada del gimnasio porque entrenaba en brasier

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por medio de estas plataformas se conozcan hechos e historias insólitas e indignantes, que desconciertan a los internautas y otras que causen asombro.

Por otro lado, ir al gimnasio y seguir una rutina de ejercicio de forma habitual es una práctica común en millones de personas, quienes trabajan en el bienestar y la salud de forma natural, es por eso, que en estos lugares es común encontrarse con personas de todas las edades ejercitándose para lograr sus objetivos.

Recientemente, se conoció la historia de una joven mexicana que fue expulsada del gimnasio donde habitualmente iba a entrenar por asistir en ‘ropa inadecuada’, según menciona la mujer en sus redes sociales.



El video se hizo altamente viral en las diferentes plataformas, pues la usuaria asegura que el personal del gimnasio le pidió abandonar el lugar por la ropa en la que realizaba su rutina de ejercicio.



Es bien sabido, que para acudir al gimnasio, los especialistas en deportología y entrenadores recomiendan utilizar ropa cómoda que permita la flexibilidad y una buena movilidad durante el desarrollo de la rutina, esto con el principal fin de evitar una posible lesión.

“Solo quiero comentarles, fíjense que el día de hoy decidí usar esta ropa para entrenar y me acaban de decir que no puedo estar entrenando, que tengo que ponerme una prenda extra, ya me había pasado antes, pues ese es el detalle, lamentablemente”, dijo la mujer en sus redes sociales.



El suceso y las declaraciones de la mujer causaron un debate en las redes sociales, pues hubo quienes aseguraron que esto no podría estar ocurriendo en el 2024 y eran creencias que atentaban contra la libertad de expresión e incluso aseguraron que es un caso de discriminación.



En el video compartido se puede observar que la joven asistió al gimnasio con un brasier color gris y unos leggings negros, el brasier en reemplazo de la convencional playera o top de ejercicio, la elección de esta vestimenta no fue bien recibida por los administradores del lugar quienes le pidieron abandonarlo, según menciona la mujer.

