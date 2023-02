Un dulce descanso era lo que esperaba Mary Ester Stocks Martin Gaily, una mujer en Estados Unidos que fue muy clara con su último deseo: quería que su ataúd fuera una figura de M&M's.



Las fotografías del particular cajón se volvieron virales en TikTok, donde el usuario Scott Roundtree compartió el último adiós a su abuela.

En el detalle de los dulces que tiene el ataúd están los nombres de sus familiares. Foto: Captura de pantalla TikTok @itsmeroundtree

En el carrusel de fotos que publicó, acompañadas por la canción 'See you again' de Wiz Khalifa y Charlie Puth, se aprecia un enorme M&M azul con los ojos cerrados y los brazos sobre el cuerpo.



En el torso sostiene varios dulces de la tradicional marca en los que se leen nombres como Cindy, Danny, Billy, Sandy, Steve y Carl, entre otros, que pertenecen a los familiares de la abuela Mary.



"Abuela, mi corazón. Ahora puedes descansar en paz. Te quiero. PD, tenías razón a todos nos encantó tu ataúd", escribió Scott en su publicación.



La peculiaridad de este ataúd se debe, según el medio Esquire, a que Mary tenía una gran colección de M&M de sus tiempos como profesora.



"Su nombre a lo largo de 30 años como profesora era Mary Martin. Sus alumnos le llevaban caramelos M&M y pequeños juguetes M&M, lo que dio lugar a una gran colección de M&M. El ataúd es un homenaje a los más de 5.000 alumnos a los que enseñó a lo largo de su carrera. La echaremos de menos", le dijo Bill Martin al periodista William Mullally.



Sus familiares también llevaban camisetas y gorras de M&M's en lugar de vestirse de negro. Foto: Captura de pantalla TikTok @itsmeroundtree

Es por eso que la mujer decidió, desde años antes de fallecer, que quería un ataúd que representara su cariño por estos chocolates y sus personajes.



Según su nieto, Scott Roundtree, el cajón estuvo en su casa durante años antes de que llegara el día en que la familia lo utilizara para dar sepultura a su matriarca.



"Su nombre era Mary Ester Stocks Martin Gaily y mi marido Tom fue quien construyó su ataúd", le respondió en Twitter Lisa Richardson, miembro de la familia al periodista estadounidense.



"La echaremos de menos. Fue divertida hasta el final y este es el ataúd que diseñó con su hijo", expresó, añadiéndole así un toque aún más dulce a esta historia que se hizo viral en la plataforma de video.



Allí ya tiene más de 7 millones de reproducciones y miles de comentarios entre felicitaciones por la creatividad, pésames por la muerte de la mujer y agradecimientos por la inspiración.

