En las últimas horas, una mujer usuaria de TransMilenio utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que fue estafada por un vendedor ambulante que estaba dentro del articulado.



Vale la pena recordar que al transporte público constantemente personas se suben a vender manillas, bolsos, comida, diferentes accesorios, entre otros, para poder tener un sustento diario.

En esta ocasión, la usuaria @laino.24 comentó como en la estación Terreros resultó engañada por un vendedor de quesos. “Se montó una persona a vender. Llevaba una chaza llena de quesos, en donde decía que venía de Ubaté y la libra era a 6.000 pesos”, contó.



La mujer comentó que el hombre le dio una prueba del queso y a ella le pareció que estaba super rica y suave. Así que decidió comprarle uno. Sin embargo, cuando llegó a su casa a probar lo que había comprado se llevó una gran sorpresa.



“Oh, sorpresa lo que me vendieron como queso, era como una torta de maizena o si esto tiene cal. No sé. Entonces para que no les pase y sepan lo que están comprando”., advirtió.

Al transporte público se suelen subir diferentes vendedores ambulantes. Foto: iStock

Asimismo, le pido a las personas que tengan "mucho cuidado cuando alguien se monta a vender al TransMilenio. No se debe confiar. Si más adelante se topan con esta persona para que no le compren y no se dejen engañar”.



Su video se ha vuelto bastante popular en la plataforma y hasta el momento ha acumulado medio millón de reproducciones, 28 mil 'me gusta' y más de 4 mil comentarios.



La mayoría de los internautas la han cuestionado por comprar este lácteo de esta forma, pues muchos afirman que este requiere de refrigeración.

"¿Quién en su sano juicio compra queso en TransMilenio?"; "En trasmi no se compra nada"; "Con lo delicados que son los lácteos y vas a comprar en TransMilenio, chica te respeto", escribieron los usuarios.



Por otro lado, algunas personas le agradecieron por tener un buen corazón y otros comentaron que también han sido estafados.



"Una vez compramos una supuesta pierna de jamón y era pura cera de veladora tinturada y el jamón era solo una parte"; "No comprar nada, yo compré un pegante como súper borden y lo iba a usar y era puro aire", se lee en los comentarios.

