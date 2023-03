Por medio de su cuenta de Tiktok la usuaria Ada Muñóz contó la historia de cómo asistió al concierto de Feid en Honduras y se dio cuenta que su novio se encontraba con otra mujer en el mismo lugar.

El viernes 3 de marzo el colombiano Feid se presentó en Honduras con su 'Nitro Jam Tour', esta es la primera vez que el Ferxxo se presenta en este país:



“¡Honduras, buenas noches!. Todos los que se vinieron vestido de verde, ya saben como es. La primera vez de Ferxxo en Honduras, hoy se vale perrar y disfrutar”, dijo.



En medio del concierto las cámaras comenzaron a enfocar a los fans más destacados de las graderías, entre ellas, una mujer que utilizaba camisa blanca y en su mano tenía una pañoleta verde haciendo referencia a los colores utilizados por el colombiano.



Lo que más llamó la atención del público fue el mensaje que mostraba la mujer en su celular "Mi novio vino con la otra", el fragmento fue subido a las redes sociales por esta mujer que contó su historia.



Tras viralizarse el video la mujer contó en la misma red social cómo habían pasado las cosas, inicialmente dijo que las boletas habían sido compradas en enero como "un regalo de cumpleaños" por parte de quien sería su pareja.



Pero unos días antes de la presentación de Feid este hombre decidió decirle que ya no irían porque se sentía mal y que tendrían que revender los boletos. En ese momento la mujer no sospechó nada.



Tras cancelarse los planes con su novio, uno de sus amigos consiguió las boletas para ingresar al concierto y mientras se encontraban disfrutando de la música del Ferxxo su amigo se dio cuenta de que este hombre se encontraba con otra mujer con las boletas que habían comprado en enero.



Para finalizar, la joven dijo que iba a mostrar algunas pruebas de que su relación llevaba algunos años y de que había sido engañada.

