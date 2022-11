En los últimos días se hizo viral en TikTok un video en el que se puede apreciar cómo una joven se encuentra, de repente, un cajero automático completamente abierto en pleno centro comercial en la ciudad de Monterrey, México.

El hecho, que fue compartido por la cuenta (@evelynsaucedo36) en dicha red social, muestra cómo la joven se acerca para mirar más detalladamente y encuentra varios fajos de billetes dentro. Ante la escena, la mujer intentó cerrar el cajero sin éxito.

No obstante, el video termina en ese instante, por lo que no se supo con exactitud en su momento lo que finalmente sucedió.

Por petición de sus seguidores, la ‘tiktoker’ se encargó de narrar lo sucedido después del hecho, reafirmando que lo intentó cerrar, pero que no lo logró.

A la vez, explicó que, poco tiempo después, los guardias de valores llegaron al cajero electrónico para finalmente cerrarlo.

Sin embargo, esto no fue suficiente para responder las dudas de los internautas, quienes le siguieron pidiendo más detalles sobre lo sucedido, por lo que la joven subió un tercer video.

“Fui al baño y no vi que el cajero estuviera abierto, lo vi normal. Cuando regresé, lo vi abierto y me preocupé porque dije: ‘Ojalá no lo vayan a robar’ y quise cerrarlo, pero no se pudo (...) En un video anterior, una persona me comentó que si lo hubiera cerrado, iba a generar un problema porque tienen que levantar órdenes para hacerle mantenimiento y cuando llegaran los encargados veían que de pronto no tenía dinero y eso era un gran problema para mí (sic)”.

Igualmente, la joven aclaró que no registró en video el momento en el que llegaron los guardias de valores a atender la situación para así evitar cualquier inconveniente.

