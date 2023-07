Si algo han hecho las redes sociales de manera consciente o no, es dejar en evidencia las posibles infidelidades entre sus usuarios a través del registro de chats. Así que es relativamente fácil, si se tienen conversaciones comprometedoras, que estas queden reveladas.



De hecho, a través de las mismas, se puede ver como las parejas se las ingenian para revisar las aplicaciones de mensajería instantánea de su novio o compañera, con el fin de vigilar si efectivamente hay un engaño por parte de alguno de los dos.

Ciertas actitudes, como revisar el celular, pueden incrementar la inseguridad. Foto: iStock

Este es el caso de una mujer que se viralizó en TikTok, tras compartir el momento en el que tuvo la oportunidad de guardarle el celular a su pareja y aprovechó para examinarle los chats en el mismo.



La usuaria @alesochoav publicó un video donde muestra a quien parece ser una amiga suya, como le revisa el dispositivo a su compañero sentimental de una manera muy particular.



Al parecer, la joven saca ventaja de que su pareja le haya dado a cuidar su celular, en tanto este disfruta de una atracción extrema en el parque de diversiones donde están. Ella le hace pensar que está grabando el momento, pero en realidad solo finge hacerlo.



La mujer levanta su dispositivo y lo mueve conforme al movimiento del péndulo para disimular que está registrando el instante, al tiempo que sostiene el otro teléfono encima de este y logra inspeccionar las conversaciones que su novio tiene en Instagram.



Suceso que no le resultó cómodo, pues en el clip se alcanza evidenciar que se encuentra con un chat de su total sospecha, en el que el joven había enviado varios 'reels' a otra cuenta que, al parecer, lo había bloqueado de sus seguidores, ya que sale sin foto de perfil seguido de "Usuario de Instagram".



Ante el inusual suceso, los comentarios de algunos internautas en el video, que ya completa más de un millón de visualizaciones, no se hicieron esperar, pues hubo quienes criticaron la acción de la adolescente y otros que la aplaudieron.



"Uy ese chat era de alguien que lo bloqueó porque solo aparece como ‘Instagram user’”, “El grupo de amigos, revísalo", "Tuvo la oportunidad y la aprovechó", "Lo guardaré para que se me quiten las ganas de tener novio", "Lo de ahora es hacerse transferencias, eso de buscar si te engañan ya paso de moda", "Cuando encontró un chat con muchos videos: se le borró la sonrisa", "El que busca encuentra", fueron las opiniones más destacadas.

