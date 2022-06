Brie Duval vivía el mejor momento de su vida, al menos, así lo pensaba ella. Había salido de Australia para trabajar en Canadá, le iba muy bien y tenía una relación estable. Sin embargo la vida de ensueño que llevaba se convirtió en una pesadilla el 29 de agosto de 2021 cuando sufrió un accidente.

El carro de la joven, de 25 años, cayó desde un estacinamiento a un precipicio, ocasionándole una lesión cerebral y fracturas en varios de sus huesos, pero, además, su novio la dejó mientras ella estaba inconsciente.

Duval fue trasladada al Hospital de la Universidad de Alberta, donde estuvo en coma durante cuatro semanas. Según los médicos, las posibilidades que que sobreviviera eran del 10 %.

Según 'The Mirror', dadas las restricciones por el coronavirus, la familia de la mujer no pudo viajar a Canadá, pero siempre estuvieron en contacto con los médicos y les exigieron no desconectarla.

Brie Duval compartió imágenes de su accidente en TikTok. Foto: TikTok: @hotcomagirl1

"Mi madre les dijo a los médicos en Canadá que mantuvieran mi soporte vital encendido y que bajo ninguna circunstancia lo apagaran, lo cual tenían que cumplir médicamente", contó la joven a 'The Mirror'.

Poco a poco la australiana fue mostrando señales de mejoría y, cuatro semanas después, despertó. Aunque en un principio sufrió de amnesia, poco a poco fue acordándose de todo: en lo primero que pensó fue en llamar a su novio de cuatro años, pero lo que descubrió le destrozó el corazón.

"Finalmente me dieron mi teléfono y mi primer pensamiento fue llamarlo y ver si sabía lo que pasó. No había ido a verme", dijo Brie al medio mencionado.

La ilusión de volver a ver a su novio se deshizo en cuestión de segundos, pues encontró el mensaje de una mujer desconocida que le pedía no buscar al joven, pues estaba con ella.

"Así que abrí mi teléfono para enviarle un mensaje cuando aparece un mensaje de esta mujer que dice que ahora estoy con él. Se ha mudado. Ahora vive conmigo y mi hijo, por favor no lo contacten", relató al medio inglés.

Leer ese mensaje fue como un baldado de agua fría, Brie lloraba a diario y no entendía qué había pasado. Pero con el tiempo se dio cuenta que tuvo mucha suerte al sobrevivir, así que abrió una cuenta de TikTok para generar conciencia frente a la lesión cerebral traumática con la que tendrá que vivir el resto de su vida.

