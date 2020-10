Video: mujer escupe a un pasajero y él le responde con fuerte empujón 

Hace unos días un usuario de TikTok publicó un polémico video en el que se ve a una mujer sin tapabocas que viaja en un autobús de TransLink y que, de un momento a otro, escupe a otro pasajero, situación que, por su puesto, le generó malestar y provocó que reaccionara violentamente empujándola fuera del vehículo.



El video se hizo viral y rápidamente comenzó a circular por otras redes sociales encendiendo las alarmas de las autoridades de Vancouver, Canadá, ciudad en la que se presentaron los hechos.



De acuerdo con medios locales la policía de tránsito confirmó que está al tanto de la existencia del video y que, pese a que se tienen pocos detalles de lo que ocurrió, se inició una investigación para esclarecer los hechos y, además, invitó a los testigos que se acerquen a las autoridades para contar su versión de los sucedido.

Por el momento y según las declaraciones del sargento Clint Hampton se pudo establecer que el incidente se presentó entre las calles Nanaimo y Hastings, pero aún no tienen claro la fecha de cuándo ocurrió.



"Estamos trabajando con un video con información muy limitada (...) Sabemos cuándo se publicó el video, pero no sabemos cuándo se tomó. ¿Fue tomada ayer o hace tres meses?" dijo el sargento a los medios.



Para la policía el hecho de que la mujer no llevara el tapabocas pudo haber influido en el altercado, pues se puede escuchar que el hombre dice -"repugnate"- segundos antes de que la mujer lo escupa.



Además, ya se han presentado hechos similares en los que las personas se enfrentan a otras por no cumplir con los protocolos individuales de seguridad. Esto teniendo en cuenta que el uso de la mascarilla es obligatorio en el transporte público.



Razón por la cual Hampton también hizo un llamado a la ciudadanía a no discutir con alguien que no lleve tapabocas, sino por el contrario a alejarse.



“Si hay alguien en tránsito que no está usando un tapabocas, alentamos a las personas a distanciarse socialmente de esa persona... No queremos que la gente intente vigilar la política de mascarilla obligatoria y se ponga en riesgo", aseguró.



