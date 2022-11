Recientemente en la plataforma de TikTok se hizo viral el video de una mujer que bailando describe la muerte de su esposo quien perdió la vida en un tiroteo. Se trata de Jessica Ayers, una mujer estadounidense, y por su publicación le han llovido un montón de críticas por contar su historia de esa forma.

En su cuenta oficial de Instagram la mujer de 39 años contó que en el 2014 su esposo, Steven Justin Ayers, perdió su vida por una bala perdida.



Jessica ha comentado que en ese momento sintió que su vida se acababa. La bala fue disparada por Charles Edward Shisler, de 62 años, quien le comentó a la policía que había disparado el gatillo por accidente. El hombre fue arrestado y acusado de homicidio involuntario y en el 2015 se declaró culpable por ello.



La mujer había visto que en la plataforma de TikTok las personas cuentan sus historias de vida por medio de bailes. Así que decidió realizar uno bailando al ritmo de ‘Made You Look’ de Meghan Trainor mientras contaba la historia de la muerte de Steve.



“Hace ocho años un hombre disparó y mató a mi esposo. Yo tenía tres días de postparto. Once meses después, el hombre que le disparó fue condenado por homicidio involuntario. El día de su sentencia, le di un discurso, le conté nuestra historia de amor, también le dije que si alguna vez comienza a sentir pena por él mismo, recuerde mi rostro. Lo recuerdo como uno de los momentos más orgullosos de mi vida”, se lee en el video mientras la mujer baila.

Este clip rápidamente se hizo viral y muchas personas criticaron a Jessica pues no entendían por qué contaba esa historia luciendo tan feliz. La mujer debido a los malos comentarios colocó su cuenta de TikTok privada, sin embargo, varias personas subieron el video a Twitter y en los comentarios se lee.



“Nunca entendí por qué la gente baila mientras habla sobre temas tan oscuros y sensibles en TikTok”, “ella hizo el baile de una canción de Meghan Trainor, la falta de respeto absoluta”, “no es que estés bailando... es que estás bailando mientras cuentas esta historia. Nadie te criticará solo por bailar”, son algunos de los comentarios más destacados.



La mujer le contestó a sus detractores con el siguiente mensaje: “Porque hace ocho años mi vida entera se incendió. Obviamente, la muerte le sucedió a mi esposo, pero ya no está aquí, así que perdió la vida y, en cierto sentido, yo perdí la mía. Y sí, estoy bailando ¿por qué no? Te hice mirar ¿verdad?”.Por lo que se ve en las redes sociales de Jessica Ayers se volvió a casar y actualmente con su pareja crían a sus dos hijos.

