Equivocarse al enviar un documento por correo electrónico es más común de lo que parece, pero ¿cómo habría reaccionado usted si se hubiera dado cuenta que durante dos años consecutivos estuvo aplicando a postulaciones laborales con un archivo erróneo y no con su hoja de vida?



Esto le sucedió a una joven en México, quien apenas finalizando el 2022, se percató que en todos lo e-mail de postulaciones laborales, en los dos últimos años, había adjuntado una lista de mercado y no su perfil profesional.

La historia fue compartida en Facebook por la misma joven, llamada Damaris Renovato, a quien ya no le quedó de otra, que reír para no llorar por lo sucedido.



Puesto que por un error en el nombre del archivo, había estado respondiendo a las convocatorias laborales con una lista de siete ítems para comprar en el mercado.



Renovato aseguró en la publicación que al ver que había enviado una y otra vez su hoja de vida sin ningún éxito, decidió entrar a revisar el documentó, cuando se llevó con la sorpresa que ella misma se había cerrado las oportunidades de empleo al compartir la información equivocada.



“Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV pero yo decía ‘Achis por qué nadie me llama y nunca me respondieron NADA’. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper”, escribió en la publicación, en la compartió una captura de pantalla de una de sus últimas postulaciones.

Esta era la lista de mercado que compartía la joven. Foto: Facebook: Damaris Renovato

Aunque la joven explicó que durante dos años pasó innumerables postulaciones a diversas vacantes, jamás estuvo atenta de revisar que el adjunto en el correo fuera el correcto.



Puesto que estaba convencida que el archivo de Word llamado "Damaris renovato CV" contenía su hoja de vida.



Pero los reclutadores se encontraban con una lista compuesta por ingredientes como chile, papaya, cebolla y aguacate.

En la publicación que alcanza más de 8 mil reacciones y casi 4 mil comentarios, algunos internautas se identificaron con la joven. Pero otros cuestionan cómo pudo haber confundido los nombres entre una lista de compras y un importante archivo con la hoja de vida.



"voy a revisar bien, no vaya a ser que por eso no me hablan".



"ojo ahí, fácilmente podríamos ser tú o yo".



"Solo quiero preguntar como pudo pasar eso, osea en que momento escribiste una lista de super y le pusiste cv xD".



Fueron algunos de los mensajes.

