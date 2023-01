A veces tener hambre transforma el ánimo y el comportamiento de las personas. En la plataforma de TikTok se ha dado a conocer un video de una mujer que estaba peleando con el personal de un reconocido restaurante de Chía porque no le habían entregado su plato completo.

El clip fue compartido por la cuenta @cristiangomez929 y se puede ver a una mujer en el restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en Chía. La señora se veía claramente alterada, pues le gritaba a las personas de la cocina que le entregarán unas papas que ella había pedido hace tiempo en su mesa.



“Me da mis papas. Yo no me estoy robando nada. Me está diciendo que yo no pedí unas papas. Me las da, me las da”, gritó la señora, mientras le tiraba a los cocineros unos papeles que estaban sobre la barra.



El personal de seguridad tuvo que acudir al lugar para intentar calmar a la mujer, pero sus intentos fueron en vano pues la señora seguía bastante alterada. Mientras tanto, algunos comensales del restaurante se reían de la situación y a otros se les veía bastante incómodos por la escena de la mujer.



Siga leyendo: Estas son las frases más polémicas de la biografía del Príncipe Harry

Incluso, el joven grabó un segundo video y se puede ver que algunos asistentes le pedían a los cocineros del restaurante que por favor le dieran las papas a la señora. Incluso, algunos gritaron que también le dieran unas empanadas a modo de chiste.



Lea también: Milena López estaría pensando en irse del país tras ser víctima de un robo



El video ha acumulado más de 800 mil reproducciones, más de 33 mil me gusta y varios comentarios en los que algunos internautas afirman que harían lo mismo si tuvieran mucha hambre.



“Yo también pelearía por papas de $50.000”, “Es una Karen obvio sí, no se justifica, pero es que con las papas no se pueden meter y con lo que valen menos jajaja”, “¡Yo peleo y mato por mis papas fritas!”, “No la juzgo porque cuando me da hambre o me quitan una papita puedo ser yo”, se lee en los comentarios.Hasta el momento, el restaurante no ha hecho ningún comentario sobre el comportamiento de la señora.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

