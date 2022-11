La maternidad es, para muchas mujeres, la etapa más soñada y anhelada de sus vidas; sin embargo, para otras es un fuerte cambio de vida que viene acompañado de un sentimiento de frustración.



Ese es el caso de Nikki Muñoz, una mujer que ha compartido a través de su cuenta en TikTok el proceso de maternidad que está afrontando luego de dar a luz a su bebé. Sin embargo, ha sido honesta con lo que siente y aseguró que la crianza es una "estafa".



(Lea también: Yina Calderón responde a celebridades que criticaron su nueva canción).

La maternidad apesta y lo odio, y sabía que lo odiaría, y lo odio FACEBOOK

TWITTER

Hace unos menes, la mujer compartió un video donde enumeró todas las cosas que no le gustaban de ser madre: "tener que alimentar y hacer eructar a su hijo, hacerlo dormir, tener funciones predeterminadas, revivir el mismo día todos los días, abrazarlo todo el tiempo, andar de puntillas en su propia casa y prestarle atención durante largos períodos de tiempo".



Luego de todo esto, Nikki confesó que detestaba ser madre: “La maternidad apesta y lo odio, y sabía que lo odiaría, y lo odio”, aseguró en la primera grabación que hizo sobre el tema y que cuenta con más 285 mil reproducciones.



Aunque ese primer video generó polémica en la red social, no se detuvo y hace unos días publicó uno nuevo donde actualizó cómo va con su rol de madre. Allí admitió que el primer video lo hizo cuando apenas se enfrentaba al mundo de la maternidad, pero que ahora si siente más familiarizada con el trabajo.



(Puede leer: ¿Bajo presupuesto? Internautas lanzan críticas al Concurso Nacional de Belleza).

No dejes que te influencie. No soy nadie. Haz lo que quieras. Tener hijos, no tener hijos… No sé FACEBOOK

TWITTER

A pesar de que confesó sentirse más habituada a su rol de madre, reiteró que todavía odia el papel: "Tiene casi cinco meses y todavía apesta, todavía lo odio. La maternidad no es para todos, y no me malinterpreten, soy increíble en eso, no sé cómo, no pensé que lo sería. Soy jodidamente fantástica en eso. ¿Me gusta? No, no. Pero soy buena en eso", dijo.



Nikki admitió que sus palabras podrían generar miedo en mujeres que piensan tener hijos y aseguró que no tenerlos ahorra dinero y permite dormir más, pero enfatizó que es importante no dejarse influenciar por lo que se ve en redes sociales. “No dejes que te influencie. No soy nadie. Haz lo que quieras. Tener hijos, no tener hijos… No sé”, señaló.

Más noticias