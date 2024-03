Mujer en silla de ruedas denuncia que no pudo entrar al FEP pese a que había espacios incluyentes

Una mujer en condición de discapacidad esperó tres horas a las afueras del Parque Simón Bolívar donde se está llevando a cabo el Festival Estéreo Picnic, con la esperanza de poder escuchar a sus artistas favoritos, pues a pesar de tener una boleta VIP el personal no la dejó acceder.

La denuncia fue hecha mediante redes sociales y EL TIEMPO se comunicó con la mujer para conocer lo ocurrido. Inicialmente dijo que las personas de E-Ticket recomendaron comprar una boleta VIP para que el acceso fuera más rápido y evitar multitudes.

"Mi hermana tiene cuadripléjia y por sus propios medios no puede mover la silla de ruedas, nosotros compramos una boleta VIP asesoradas por E-Ticket para mayor visibilidad. Cuando llegamos a la entrada me indican que no pueden dejar entrar al acompañante".

La denunciante aseguró que ella no requería entrar y que solo quería que llevaran a su hermana hasta los escenarios.

"Yo le solicité a las personas de logística que si yo no podía hacer el ingreso, le garantizaran la entrada a la persona con discapcidad, pues ni sus extremidades superiores ni las inferiores puede moverlas, estuvimos tres horas, llegó la policía y los de logística, pero nadie solucionó".

Sobre si los organizadores del FEP se comunicaron con ellas después de lo ocurrido, la mujer aseguró que solo le respondieron el Tweet, pero que ellos no cuentan con los mensajes abiertos.

"El personal de logística me dijo simplemente que se reservaban el derecho de admisión y que la persona no podía entrar".

Por su parte las personas de E-Ticket le ofrecieron el reembolso de la boleta, pero lo que más le indignó a las mujeres es que las personas con discapacidad no podían ingresar pese a la política incluyente del FEP.

"Lo que costó la boleta no va a quitar este sentimiento de frustración, es evidente la discriminación que hay, el personal no está discapacitado", puntualizó.

EL TIEMPO también se contactó con los organizadores del Estéreo Picnic para conocer su versión de lo ocurrido, ante esta situación respondieron:

"El Festival es un espacio incluyente. En todas las localidaes y los escenarios hay puntos para personas con movilidad reducida. Ayer nos enteramos de la situación y estamos investigando que fue lo que pasó".

