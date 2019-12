Joven en relación poliamorosa tendrá una hija que criará con 4 padres

En Jacksonville, Florida, una futura madre de 20 años reveló su embarazo fruto de una relación poliamorosa con cuatro hombres. La niña nacerá en febrero del 2020 y, pese a que solo uno de los muchachos es el padre, todos los miembros de la relación decidieron hacerse cargo de la bebé.

En abril de este año, Tory Ojeda descubrió que estaba embarazada y asegura que -según sus cuentas- Christopher, uno de sus cuatro novios, sería el padre de la niña. Sin embargo, al enterarse de la noticia, sus otros tres novios se alegraron y decidieron sumarse a la crianza de la bebé.



Ojeda conoció a su primer novio, Marc, de 18 años, en la escuela secundaria. Dos meses después entabló una relación con Travis, de 23 años, la cual fue aceptada por Marc.



Tras tres años de relación con ellos dos, anunció su compromiso con Travis, en julio de este año. Fecha para la cual ya estaba en una relación con dos hombres más, quienes son amigos mutuos de ella y su prometido. Se trata de Ethan, de 22 años, y Christopher, de la misma edad.



Tory vive con tres de sus parejas en una casa en Jacksonville (Florida), donde cada uno tiene una habitación individual, entre ellos Christopher, quien sería el padre de la bebé.

"Chris es el padre de la niña. Según mis cuentas, ocurrió durante un tiempo cuando estuvimos de vacaciones solo él y yo, por lo que es imposible que Marc, Ethan o Travis tengan algo que ver", dijo Tory a Barcroft TV, un canal inglés.



Los cinco miembros de esta relación están totalmente de acuerdo con el estilo de vida que llevan. Incluso, dijo Ojeda al mismo programa, "me encantaría que ellos también tuvieran más parejas, no me agrada ser la única mujer de la relación".



Sobre esta situación, las familias de cada uno de ellos -comenta Ethan- no están familiarizadas con la poligamia, incluso han manifestado su rechazo. Sin embargo, con la llegada del embarazo se han mostrado más receptivos.



En cuanto a la opinión popular, los jóvenes admiten que se sienten observados y hasta señalados, pero que son prejuicios que -en palabras de ellos- se harán cada vez menores, al punto que desaparecerán y el poliamor podrá llegar a ser aceptado en la sociedad.



*Con información de The Mirror y Barcroft TV