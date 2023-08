El diccionario de la Real Academia Española, expone que el poliamor se basa en una relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas.



Dicho lo anterior, se entiende que este modelo de relación se da cuando un grupo de personas mantienen una conexión afectiva, íntima, emocional y sexual entre los implicados.



Esta práctica se ha viralizado en las redes sociales, muchas personas narran su día a día viviendo con otras personas en una relación amorosa y sexual. Una de ellas es la mujer que se identifica como 'esencia salvaje' en TikTok.



En su cuenta se pueden ver varios videos en los que cuenta cómo convive con su pareja y las mujeres con las que él quiere estar. "Somos amigos, amantes, confidentes, mejores amigos".



#nomonogamia #relacionabierta #pareja #amor ♬ sonido original - Esencia_Salvaje @esencia_salvaje 🔥😍Mi novio y yo tenemos una relación abierta Nos acostamos con otras personas y aún así nos amamos y nos queremos un montón. Para nosotros disfrutar de una sexu4lidad libre de complejos nos da alas y nos hace ser muy felices👯🏼‍♀️ 💯Somos amigos, pareja, confidentes, compis de fiesta y de ligoteos, socios, mejores amantes y además tenemos mil planes de futuro juntos. ✌️Por supuesto respetamos cualquier tipo de relación ya sea monógama o no siempre y cuando no se mientan y sean felices. ¿Y tú eres feliz con tu relación actual? #poliamor

En uno de sus últimos videos, la mujer cuenta que ha sentido miedo al tener su relación abierta, pues a pesar de tener una relación abierta y llena de confianza, hay ciertas inseguridades.



"Ha quedado con una chica que conoció en Tinder y llevaban varios días hablando, la verdad estoy un poco nerviosa y tengo miedo porque tienen muchas cosas en común, compartes muchísimas aficiones".



#nomonogamia #relacionabierta #relacionliberal #amorverdadero ♬ sonido original - Esencia_Salvaje @esencia_salvaje La realidad es que por muy liberales que seamos cada vez que nuestra pareja tiene una cita tenemos un poco de miedo de perderlo/a 😥 Miedo a no volver a ser elegidos o que se rompa eso tan especial que tenemos 💔 🦋Pero es gracias a ese miedo que podemos darle la vuelta a esa situación "incómoda" y sacarle el máximo de partido! 🥰 💪Sergio y yo hemos llegado a un punto de madurez y conocimiento de nuestra relación que cada día conseguimos que se fortalezca más y más. Además el hecho de "estar en el mercado" impide que nos "apalanquemos" y demos las cosas por hecho. ✨Si nosotros hemos podido tú también puedes, es cuestión de aprender a dialogar con tu pareja y establecer pactos o normas que os generen confianza el uno en el otro entre muchas cosas más😍 #poliamor

La mujer concluye su video deseándole suerte con esta mujer y "quién sabe, quizás acabaremos los tres".



Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar: "Una cosa es que surja algo en una situación cotidiana. Pero buscar otras personas por Tinder me parece ponerle demasiado empeño", "yo solo pensar que mi pareja pueda estar con otro, se me hace un nudo en el estómago y me da un vuelco el corazón".

