En la plataforma de TikTok se ha vuelto viral el video de una mujer que mandó hacer los recuerdos para el día de su funeral. El clip fue compartido por @nails_nitziamorett y los internautas han quedado sorprendidos, pues la señora se ve bastante joven para estar pensando en su muerte.

En el video, la hija de la señora comentó: “¿Oigan quién más como su mamá ya tiene sus recuerditos para cuando se muera? Hasta su fotito tienen” y mostró los objetos que su madre mandó hacer con su rostro para que sean entregados el día de su velorio.



Además, escribió en la descripción de la publicación: “Cuando tu mamá se previene, para que después no le hagan fotos con alas y yendo al cielo. Foto de la juventud con fecha libre jajaja Sra. Ely”



En la grabación se evidencia que la mujer tiene una caja llena de llaveros, fotografías en tamaño postal y varias cruces pequeñas. Además, colocó estos objetos en unas bolsas decoradas como las que dan en las fiestas.



@nails_nitziamorett Cuando tu mamá se previene, para que después no le hagan fotos con alas y llendo al cielo 🤣 foto de la juventud con fecha libre jajaja sra. Ely ♬ sonido original - Nails Nitzia Morett

La hija de la mujer aprovechó este momento para comentar una anécdota chistosa de cuando su madre acudió a la imprenta para hacer sus recuerdos. “Mi mamá fue a hacer sus recuerditos para cuando se muriera y le dijo la señora de la imprenta: ‘Mi más sentido pésame ¿acaba de perder a un familiar verdad?’, a lo que contestó: ‘No, soy yo’”, contó.



Como era de esperarse el video se ha vuelto tendencia en la plataforma y hasta el momento ha acumulado 1.6 millones de vistas y ha generado un debate en los comentarios, pues algunos internautas afirman que es una buena idea y otros aseguraron que lo hizo porque la mujer presiente que se va a morir.



“Dios no lo quiera, pero esos recuerdos serán bonitos porque fueron escogidos por ella”, “jajajaja si me dio risa, pero que esa caja siga guardada durante mucho tiempo”, “Ahorita se están riendo pero en el fondo se arruga el corazón”, “Tal vez se está despidiendo”, se lee en los comentarios.



Para aclarar esta situación, la joven realizó otro video en el que explicó que la caja tiene más de 4 años guardada y aclaró que su mamá no tiene ninguna enfermedad. “Va a haber banda, comida, desayuno y aparte les van a hacer una rifa y los quiero bailando no llorando, ese es mi último deseo, pero ya está apuntado todo”, mencionó la señora.

