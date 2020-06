¡Insólito!: no sabía que estaba embarazada, fue al baño y tuvo un bebé

Grace Meachim, de 32 años, dio a luz a una bebé de tres kilos, completamente sano, en el baño de su casa. Su periodo le llegaba regularmente y continuaba tomando la pastilla anticonceptiva. No sabía que estaba embarazada.

Grace y su esposo, James, viven en Littlehampton, West Sussex, Inglaterra. Hasta ese inesperado momento la pareja había decidido tener solo tres hijos. Incluso, en el momento del nacimiento de Sienna, la nueva integrante de la familia, James estaba en la lista de espera para hacerse una vasectomía.



De acuerdo con el diario británico 'Daily Mail', el futuro de esta familia cambió el pasado 5 de diciembre de 2019, aunque hasta ahora se hizo conocido el caso.



Ese día, Grace se levantó con un malestar general y se tomó un té y un analgésico. Minutos después tuvo la sensación de romper fuente.



Sin saber lo que le estaba pasando y asustada por la situación, corrió al baño, donde terminó de salir todo el líquido amniótico de su cuerpo.



“Fue surrealista. No me inflamé ni me dolió nada”, aseguró la mujer en una entrevista con el medio británico ‘The Mirror’. “Nunca me imaginé que estaba embarazada. He tenido otros hijos y conozco muy bien los síntomas y las sensaciones, pero nada de eso me pasó”, explicó al mismo diario británico.



James, asustado por los gritos de su esposa, llamó a una ambulancia, que llegó cuando el parto había concluido.



De acuerdo a 'The Mirror', James le dijo al operador de la ambulancia que creía que su esposa iba a tener un bebé, pero que "no estaba embarazada", y de inmediato le pasó el teléfono a su hijo, de tres años, para correr al baño a sujetar al bebé recién nacido.



“Desde que rompí fuente, sentí mucha presión y entendí lo que estaba pasando. Pero quedé en 'shock'. Solo recuerdo que pensaba que estaba soñando, pero no”, resaltó la mujer.



Collage del día de la madre que le hizo James a Grace En las fotos salen sus hijos. Foto: Facebook James Meachim

"Fue una sorpresa agradable pero, definitivamente, no vamos a tener más bebés”, complementó.



Grace que sus familiares pensaron que era un broma y que cuando "compartí la noticia en Facebook, mis amigos no podían creerlo. Un par de personas me escribieron diciendo que no sabían que estaba embarazada y les respondí que yo tampoco. Fue increíble", relató Grace.



El nombre de la pequeña, Sienna, fue elegido por los otros tres hijos de la pareja.

