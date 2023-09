Por medio de las redes sociales se hizo viral un video en el que aparece una mujer arrojando las cenizas de su hermano en medio de una fiesta en una piscina.



El hecho ocurrido en Ibiza provocó el asombro entre varios internautas, quienes calificaron la acción entre extraña y emotiva, no solo porque esto podría ser poco higiénico, sino también algo escalofriante.

El video publicado en TikTok muestra a una mujer bailando en medio de una piscina, junto a varias personas que se encuentran como asistentes a un concierto veraniego.



De pronto, y en mitad de su baile, esta empieza a esparcir de un pequeño frasco de vidrio un polvo grisáceo, que la misma identifica en el mensaje de su video como las cenizas de su hermano.



"Esta soy yo esparciendo las cenizas de mi hermano en Ushuaia", afirmó la mujer en la publicación ,celebrando el supuesto y extraño ritual.



Aunque se encontraba frente a cientos de personas en su momento, parece que estos no se percatan de lo sucedido, pues al terminar de esparcir el polvo, la asistente al concierto sigue bailando como si nada.



El hecho se viralizó de manera rápida, suscitando los comentarios de varios internautas que designaron lo ocurrido de raro y poco salubre, así como de emotivo.



"¿Qué está pasando con el mundo?"; "De ninguna manera haría eso, es poco higiénico"; "No me importa si esa es su petición final, de ninguna manera voy a hacer eso"; "Tal vez no quiero ir a Ibiza";"Por eso no me gusta ir a piscinas públicas ni siquiera al mar"; "Cuando muera quiero eso"; "Cumplió su último deseo", fueron algunas de las opiniones más destacadas.

