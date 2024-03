Mujer en Estados Unidos se ‘convirtió’ en perro: duerme en una jaula y roe huesos

Meow Dalyn es una joven estadounidense que ha generado polémica en las redes sociales al identificarse como perro y vivir como uno, con las de 15.000 espectadores en Twitch, la mujer asegura que abrazó su energía canina cuando cumplió la mayoría de edad.

La mujer concedió una entrevista a he Kyle & Jackie O Show y aseguró que tiene una jaula, hace sus necesidades al aire libre e incluso cuenta con cuidadores.

"Me dan de comer, me sacan a pasear, practicamos el adiestramiento, que es una de mis cosas favoritas, porque me dan golosinas", inició su conversación en el podcast.

Adicional a esto, aseguró que, desde que cumplió la mayoría de edad, ha aceptado su vida como un pero: "Tengo mantas y almohadas de colores pastel. Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí", puntualizó.

Adicional a esto, contó que inició con el proceso abrazando su energía canina y logró tras alcanzar su independencia financiera: "Pensé que, una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi propio alquiler, podría hacer extra lo que quisiera, ¡y yo quería ser un perro!".

Incluso, la mujer asegura que ha incorporado comida para perros en su dieta, como caldo de huesos y otros ingredientes de alimentos para animales que le han dado sabor a sus comidas humanas.

"Mi lado perruno es un estilo de vida cotidiano. Reconocer mi primario, animal, casi me hace sentir más humana", dijo. Sobre el tratamiento recibido por las personas a su alrededor agregó: "No me fijo en los demás ni en sus reacciones hacia mí porque estoy muy metida en el momento de perseguir la pelota, de ser el perro".

