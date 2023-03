En redes sociales se ha vuelto a hablar del caso de Alicia Sánchez, una joven de 25 años, que murió tras caer desde un décimo piso por el hueco de un ascensor. Este hecho ocurrió en noviembre del 2021 en la ciudad de Pinamar, Argentina.

Según el medio argentino ‘Todo Noticias’, Alicia estaba en una fiesta en el departamento de un amigo, en el piso 10 del edificio ubicado en Constitución entre, Simbad y Del Libertador. Esa noche había al menos quince personas más.



Cuando era la madrugada, alrededor de las 3:30, el hermano de Alicia toco el timbre para unirse a la celebración. La joven se ofreció a bajar para abrir la puerta. Así que esperó el ascensor por unos minutos, pero cuando este abrió la puerta no se dio cuenta de que este no se encontraba en el nivel, ya que había tomado bastante alcohol, y cayó diez pisos al vacío.



Los amigos de Alicia no se dieron cuenta de lo que ocurrió hasta que el hermano de ella volvió a llamar al apartamento para que le abrieran la puerta. En un principio, pensaron que Alicia sé había quedado atrapada dentro del ascensor por alguna falla eléctrica. Pero nunca se imaginaron lo que en verdad pasó.



De acuerdo con el medio citado anteriormente, la joven murió inmediatamente y de acuerdo con la autopsia, minutos después de su caída, alguien en el edificio solicitó el ascensor, lo que provocó que su cuerpo fuera arrastrado, esto le generó varias lesiones y finalmente, la muerte.

Un equipo de ingenieros revisó el ascensor del edificio y descubrieron que las puertas habían sido cambiadas recientemente. Foto: iStock

Asimismo, se reveló que Alicia padeció de múltiples traumatismos en la zona del abdomen y del tórax que le desencadenaron un shock hipovolémico, lo que genera una pérdida grave de sangre o de otro líquido, haciendo que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo.



Con base a los testimonios de los presentes en la fiesta, el fiscal descartó que alguien haya acompañado a Alicia cuando se disponía a bajar, abrirle a su hermano. Así, que la principal hipótesis se centró en que el ascensor había fallado y que la víctima se cayó involuntariamente.



Un equipo de ingenieros revisó el ascensor del edificio y descubrieron que las puertas habían sido cambiadas recientemente. Se trata de las llamadas ‘abanico’ o ‘plegables’ que se abren de forma manual. Según los expertos, estas tienen dos trabas de seguridad cuando el cubículo no está en ese piso.



En ese sentido, si uno de los pestillos no se activa correctamente, la puerta debería quedar inutilizada. Sin embargo, en esta ocasión fallaron y al hacer una fuerza mínima la puerta igual se abrió, incluso si el ascensor no estaba en ese piso.



“Si nos ponemos en el lugar de lo que le pudo pasar a la chica, evidentemente, la puerta falló y se abrió sin el cubículo en ese piso. Por una cuestión física, además, ese vacío del agujero del hueco del ascensor genera una energía que si uno se da cuenta cuando está realizando el paso probablemente no pueda volver para atrás”, explicó uno de los expertos a los medios nacionales.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

