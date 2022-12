Danna Barret, de 31 años, despertó en un hospital de Nueva York, luego de haber saltado a una piscina durante una fiesta. Quedó en shock cuando los especialistas que trataron sus heridas le informaron que había quedado tetrapléjica de por vida.



(Siga leyendo: Mexicano se hace viral al mostrar como descarga barcos llenos de pescado).

Barret se encontraba celebrando su victoria en un minigolf cuando decidió lanzarse desde una altura considerable a la alberca. Según dicen algunos medios locales, la mujer calculó mal la caída y se fracturó el cuello, dañando vértebras importantes; el hecho ocurrió en 2019, pero recientemente se vieron algunos avances en su movilidad.



"Recuerdo zambullirme en la piscina y escuchar mi cuello crujir, luego nada. Me desperté brevemente con mi novio dándome respiración boca a boca, luego no me desperté de nuevo hasta que me intubaron en el hospital dos días después", expresó al portal ‘The Mirror’.



“Al principio pensé que estaba teniendo una pesadilla, como si no pudiera moverme porque me sujetaban, y luego me dijeron lo que había sucedido. Entonces nadie podía visitarme debido al covid y estar sola me deprimió mucho pensando en cómo mi vida sería así para siempre”, agregó.

One woman’s life changed forever after she dived into a pool at a party and woke up quadriplegic, which means paralysed in all four limbs.https://t.co/Kptq1J45wl — Metro (@MetroUK) November 27, 2022

Al momento de los hechos, Barret se encontraba celebrando un 'barbecue' junto a sus amigos y su novio Samu Cantwell, de 31 años, en su casa cuando su vida cambió para siempre. Ella era deportista y durante su proceso en la secundaria practicó deportes de alto rendimiento como el lacross, gimnasia y básquet, por lo que su condición física era óptima.



“La piscina era poco profunda en un extremo y profunda en el otro, fui a correr y me zambullí en la parte profunda, pero no corrí lo suficiente. Cuando me golpeé la cabeza, escuché mi cuello crujir”, reiteró.



“Floté de regreso a la superficie y no podía moverme, pero podía escuchar a la gente a mi alrededor. Mi amiga pensó que estaba bromeando. Podía escucharla decir ‘Dana, deja de jugar ahora’”, acotó.



(Lea: Dwayne Johnson, 'La Roca', dio la cara: fue a la tienda donde robaba chocolates).

Dos años en terapias y una nueva vida

Barrett estuvo casi dos años pasando de hospital en hospital realizando tratamientos terapéuticos que le pudieran permitir a hablar, comer e, incluso, respirar con normalidad nuevamente. Ella acudió al Centro de Rehabilitación Mount Sinai, donde comenzó a hacer fisioterapia con un enfoque que la ayudara a desarrollar una vida semi independiente.



El proceso le permitió dejar el ventilador mecánico y cambiarlo por un tubo de traqueotomía, el cual regula las contracciones para que su cuerpo pueda respirar con normalidad. Sus amigos y la comunidad realizaron una recaudación que se hizo viral a finales de 2020, por lo que con esos recursos pudo comprar una casa adecuada a sus necesidades.



Tiene un elevador eléctrico para entrar y salir de la cama, controla sus luces y TV a través de su teléfono y usa su 'Amazon Alexa' para controlar todo lo demás. Ella todavía ve a su familia y amigos regularmente y su novio siempre viene para quedarse.



(Le puede interesar: ¿Gerard Pique y Clara Chía se enamoraron en la Copa Davis de 2019?).

"La gente no se da cuenta de la falta de independencia que viene con ser tetrapléjico. Ahora corro con una batería, así que si algo sale mal, no puedo respirar, moverme o hablar (...) Eso siempre está en el fondo de mi mente, pero trato de concentrarme en lo afortunado que soy de tener tanto. Todavía puedo comer, beber y hablar, tengo mi casa y mi familia y amigos. Incluso conocí a mi sobrino recién nacido.



Barret finalizó diciendo que es prudente ser muy pensativo antes de realizar acciones peligrosas solo por figurar en un grupo de amigos o en un entorno social, pues si bien se zambulló en su piscina miles de veces, en aquella oportunidad no pudo calcular bien el salto.



Hoy goza de una salud estable, aunque debe ser visitada constantemente por un especialista en ortopedia y respiración para llevar un registro de su situación. Aunque aún no puede moverse del todo, ha mostrado mejoras en la movilidad de su cuello y cabeza.



(Lea también: Joven estudiante que prometió ir a Qatar en 2018 logró cumplir su cometido).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO