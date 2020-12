El testimonio de una mujer que va 9 meses con los efectos del covid-19

Ashley Antonio, una mujer canadiense, de 35 años, lleva 257 días padeciendo diferentes síntomas del nuevo coronavirus.



“Los medios y la comunidad médica parecen dar la impresión de que o te recuperas en 10 días y la vida vuelve a ser normal, o mueres", contó Ashley al medio canadiense ‘CBC’.



Sin embargo, señaló que hay personas que no encajan en esa categoría. “Nuestras vidas se ven impactadas todos los días de manera terrible".



En su testimonio manifestó que sus síntomas son impredecibles, pero muy dolorosos. Hay días en los que sufre fuertes dolores de cabeza, congestión pulmonar, erupciones cutáneas, inflamación crónica de las articulaciones y palpitaciones cardíacas.



“Yo estaba completamente sana. No tenía malas condiciones de salud preexistentes, ninguna de las que mencionan los médicos. Esta enfermedad llegó y me destruyó la vida”, señaló.

Síntomas que parecían ajenos al covid-19

Ashley Antonio pensó que tenía gastroenteritis. Foto: iStock

En marzo pasado, Ashley pensó que tenía gastroenteritis, hasta que una mañana se despertó y no pudo ponerse de pie.



Después de ese episodio, comenzaron a aparecer diferentes síntomas: dolor en el cuerpo, agotamiento luego de caminar cortas distancias, desmayos, dificultades para concentrarse e incluso para recordar datos básicos, como su nombre.



De acuerdo con su relato, los síntomas desaparecían, pero luego volvían al cabo de unos cuantos días. Desde su primera recaída en marzo, ha tenido que ir a urgencias en cuatro oportunidades.



En una de esas ocasiones, acudió al hospital porque pensó que tenía un derrame cerebral.



“No pude sentir la mitad de mi cara y todo el lado izquierdo de mi cuerpo durante, aproximadamente, media hora. La noche anterior sudé de manera excesiva y tuve alucinaciones”, contó.



El personal médico procedió a realizarle una prueba de anticuerpos de covd-19, la cual salió positiva.



Fue entonces cuando los doctores confirmaron que los síntomas de Ashley eran secuelas del nuevo coronavirus y que ella hace parte de los pacientes que presentan síntomas durante un largo periodo después de contagiarse.



Luego, le realizaron una serie de exámenes médicos. En estos se descubrió que Ashley ha desarrollado artritis reumatoide y síndrome de taquicardia ortostática postural, un trastorno de la circulación sanguínea. Aunque se desconoce si estas enfermedades están directamente relacionadas con el contagio.



Tras cinco meses de incapacidad, la mujer pudo volver a su trabajo. No obstante, asegura que, aunque tiene días buenos, los síntomas fuertes regresan de vez en cuando.



“Parece que nunca terminará. La parte más aterradora es que los doctores tampoco lo saben. Pueden ser unos meses, algunos años o puede ser para siempre", cerró.



