Andrea Ivanova ha causado noticia en las redes sociales luego de que se convirtiera en una influenciadora que muestra su cambio de imagen. La mujer originaria de Bulgaria desea parecerse a una Barbie, la famosa figura de Mattel.



La joven tiene apenas 23 años pero quiere cumplir su sueño de verse similar a su muñeca favorita. En sus cuentas de Twitter e Instagram ha revelado todo el proceso y constantemente habla de sus operaciones.



(Siga leyendo: Aida Victoria Merlano y 'Epa Colombia' se ponen cita en la cárcel: 'Vamos amiga').

Facebook Twitter Linkedin

Andrea muestra todo su proceso en redes. Foto: Instagram: @andrea88476

Una de las que más ha llamado la atención, ha sido el procedimiento que se realizó en los labios. En los últimos meses se ha inyectado con ácido hialurónico en 30 ocasiones.



Ivanova manifestó a sus seguidores de Twitter que su sueño es tener labios que sean “los más grandes del mundo”. En las imágenes, la joven mostró cómo han aumentado de tamaño y la diferencia de hace unos años.



La búlgara también suele hacer entrevistas con medios de otros países sobre su cambio físico. Actualmente también se ha hecho retoques en las mejillas para agrandar el tamaño de estas y alargar su aspecto.



(Más: 'Mayor Johnny', el guardaespaldas del rey Carlos III que se roba las miradas).



Otra parte de su cuerpo que resalta en las fotografías, son las modificaciones que ha hecho en sus pechos. La mujer expresó en el pasado que desea agrandarlos a la mayor talla posible.



Para Andrea la transformación inició hace cuatro años, en el 2018, cuando tan solo tenía 19 años. Desde entonces, se ha acostumbrado a las intervenciones quirúrgicas y los procesos de recuperación, para cumplir su obejtivo.

Nuevas cirugías

Andrea Ivanova advirtió en su cuenta de Instagram que no pararía hasta lograr su cometido. Es por eso que la búlgara tiene en mente realizar otro número de procedimientos estéticos que sigan alterando su físico.



En una entrevista con el periódico ‘Daily Star’ reveló que ya está pensando en su siguiente paso. En los próximos meses planea viajar a otros países de Europa a reunirse con un grupo de especialistas que la lleven a parecerse a la barbie humana.



(También: Una familia viaja por el mundo antes de que sus hijos queden ciegos).



“He realizado todas mis intervenciones y procedimientos en la ciudad donde vivo, Sofía, pero me he planteado aumentar mis senos en Turquía o Alemania, porque allí hay muy buenos especialistas”, expresó.



Asimismo indicó que saldría de su país para buscar mejores doctores y no por precios más económicos: “La razón del turismo médico debe ser la búsqueda de mejores especialistas, no los precios”.



Mientras tanto, Andrea se ha convertido en una influenciadora en las redes sociales de Bulgaria y de Europa. Según lo que dijo, algunos de sus seguidores la invitan constantemente a viajes en el exterior y cenas lujosas. La joven ya tiene más de 22 mil seguidores en su cuenta de Instagram y cientos de comentarios en sus publicaciones.

Más noticias

Comediante de Sábados Felices tuvo grave accidente de tránsito

¡Increíble! Niño nació con doce agujeros en el corazón y se salvó de milagro

James, 'caballero del zoodiaco' y otros memes por su llegada al Olympiacos

¡Paliza!, experta en artes marciales se defiende de ladrón que intentó robarla

Yailin, la más viral, hizo una fuerte advertencia a todos sus ‘haters’

Tendencias EL TIEMPO