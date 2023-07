En las redes sociales ha vuelto viral un video de una mujer embarazada que sin miedo usa un arma para defender a su bebé y a su pareja, de un hombre que les estaría buscando problemas en un estacionamiento.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Esta situación ocurrió en la ciudad de Houston, Estados Unidos, y se dio a conocer la grabación gracias a que quedó registrada en las cámaras de seguridad del estacionamiento.



La mujer, quien no reveló su identidad, le aseguró al medio 'ABC13' que esta situación ocurrió frente a All Season Food Store en Fulton Road, cerca de Berry, cuando ella le estaba llevando comida a su esposo, quien trabaja en la tienda. En ese momento, se le acercaron dos hombres armados que estaban dentro de una camioneta plateada.



(Lea también: Hombre ahogó a su perro porque aparentemente estaba lleno de pulgas).



"Salí de mi auto e inmediatamente, el tipo en el asiento del pasajero del auto plateado salió con un AR y me dijo que lo asusté. Ya sabes, lo dijo de una manera más vocal", dijo la mujer al medio ya mencionado.



En ese momento, ella llamó a su marido y él salió de la tienda. El presunto delincuente tenía un rifle y se subió al asiento del conductor de un Dodge Challeger ver, estacionado al lado de la camioneta. Sin embargo, el conductor de la camioneta comenzó a buscar un problema.

Mujer embarazada da plomoterapia sin piedad a un ladrón, cuando es abordada por el delincuente armado, que con una pistola golpea a su compañero. 😍 Amo estos finales felices ¿y tú? pic.twitter.com/o0HWyq8fgd — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 6, 2023

En ese momento, este hombre le preguntó al marido de la mujer: "¿Quieres morir esta noche?". En la grabación se ve como la pareja lo trató de ignorar, pero son apuntados varias veces con un arma.



Luego el hombre decidió acercarse a la pareja de la embarazada y lo golpeó con la pistola. Para defenderlo, la mujer sacó de su bolso un arma y le disparó.



(No deje de leer: Metros y autobuses con pestañas gigantes: la curiosa campaña de publicidad que es viral).



"Gracias a Dios que teníamos nuestras armas. Nunca he estado más feliz de ser portadora de armas", le aseguró al medio ya mencionado.



El delincuente fue reconocido por las autoridades como Mario Duque, de 39 años. Actualmente, está siendo acusado por salto agravado con un arma mortal y portación ilegal de un arma.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Alina Lozano y Jim Velázquez aplazaron su matrimonio: ¿se arrepintieron?

Evaluna Montaner confesó que se peleó 'físicamente' con una de sus cuñadas

Peso Pluma supera a Bad Bunny al arrebatarle un récord en lista Billboard