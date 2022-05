Cada tanto en Internet aparecen relaciones que acaparan la atención de miles de usuarios. Algunas porque son entre famosos, otras porque se salen de lo que a lo largo de años se ha conocido como 'normal'.



Amar a un holograma, a una muñeca inflable o, como la más recientemente conocido, a un avión.



Ese es el caso de Sarah Rodo, una joven de 23 años que ha compartido en red su objetofilia, es decir, tracción emocional y sentimental hacia cosas inanimadas.



Oriunda de Dortmund, Alemania, esta joven señala que a pesar de intentar establecer relaciones amorosas con seres humanos, nadie la hecho sentir tan completa como lo ha hecho 'Dicki', un Boeing 737.

"Tuve relaciones con dos hombres porque no estaba segura de mi sexualidad. Me di cuenta que no puedo sentir estas cosas románticas por las personas. Ahora sé que mi sexualidad es la objetofilia", señala Rodo en unas declaraciones recogidas por 'The Mirror'.

Rodo no tiene un avión en el garaje de su casa, eso está claro. Por ello, esta joven ha adquirido 50 réplicas, con las cuales duerme e intima en su cama. Además, para una experiencia más cercana a 'Dicki', viaja frecuentemente y pasa tiempo observando aviones en el aire.



"Me di cuenta de que no me atraían las personas cuando no quería acurrucarme o intimar con ellas (...). Me encanta todo de él (su avión), pero especialmente su rostro, sus alas y su motor".



Esta joven cuenta que notó por primera vez su atracción por los objetos a los 14 años. Antes de su relación con 'Dicki', tuvo un 'romance' con un tren expreso, el ICE 3.



"Algunas personas no entienden mi amor, pero mis amigos tomaron muy bien mi presentación en sociedad y me alentaron. Me encantaría poderme casar con él, pero no está permitido", señala la joven.