Rocker Brocarde decidió hacer caso omiso a la típica promesa de “hasta que la muerte nos separe” e, impulsada por razones personales, tomó una radical determinación: casarse con Edwardo, quien, según ella, es el espíritu de un soldado victoriano.

(Lea también: ¿Actividad paranormal? Taxista asegura que transportó a supuesto 'fantasma').

En diálogo con ‘The Daily Star’, la mujer contó que, a solo cinco meses de “conocerlo”, contrajo matrimonio con él. A la particular boda, que se llevó a cabo una noche de Halloween en una capilla abandonada, arribaron tanto los vivos como los muertos. Marilyn Monroe, Elvis y Enrique VIII fueron solo algunas de las celebridades que, de acuerdo con su relato, no quisieron perderse la unión.

Brocarde y el fantasma no llevaban ni un día de casados cuando los problemas comenzaron a llegar y, con ellos, las señales de que su matrimonio estaba condenado al fracaso.



“Edwardo simplemente no pudo resistirse a darme cuerda e hizo un comentario inapropiado acerca de que Marilyn Monroe se veía sexy. Yo estaba como: 'Wow, ¿de verdad? Es el día de nuestra boda'. El comentario arruinó por completo mi noche”, contó Brocarde en diálogo con el diario británico citado anteriormente.

(Siga leyendo: Grabó un supuesto fantasma y en realidad era un extraño fenómeno natural).

La luna de miel, al igual que la boda, no estuvo exenta de dificultades. Al parecer, Rocker terminó con un cono de helado en la cara luego de, supuestamente, haber tenido una pelea con su “esposo” en la playa. A medida que avanzaban los días, el viaje no hacía sino empeorar.



A la lista de sucesos que vivió durante su luna de miel se suma que su esposo bebió mucho alcohol y nunca pagó la cuenta. ¿La razón? No cuenta con tarjeta bancaria, al menos no la que se necesita en el plano terrenal.



A meses de haber contraído matrimonio, Brocarde admitió que estar casada con un fantasma “no funcionaba”. Ahora, solamente quiere separarse de Edwardo porque, según ella, la ha estado “acosando”, hasta el punto de convertir su “vida en un infierno”.

(De interés: G66: historia detrás del mito sobre misterioso 'TransMilenio fantasma' en Bogotá).

“Estoy al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona”, relató la mujer a ‘The Daily Star’.



Aunque Brocarde trató de salvar su “matrimonio”, al recibir asesoramiento matrimonial, su estrategia no dio frutos. La falta de seriedad y compromiso de Edwardo hicieron que tomara la radical decisión de separarse.



Sin embargo, la noticia no cayó bien para el espíritu del soldado, quien comenzó a atormentarla usando “gritos de un bebé que llora”. Ante esta particular situación, Rocker se ha planteado seriamente buscar ayuda de un exorcista.



La mujer, de 38 años de edad, detalló al diario británico citado anteriormente que conoció a Edwardo luego de que él apareciera de repente en su baño el año pasado. Antes de esta manifestación, ni siquiera creía en fantasmas y, mucho menos aún, planeaba contraer matrimonio con uno.

Más noticias en EL TIEMPO

Así luciría Selena Gomez si fuera una princesa de Disney, según un artista

Laura Barjum se muestra como una sirena durante sus vacaciones en la playa

¿Dijo que sí? Millie Bobby Brown, de 'Stranger Things', se casaría próximamente

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO