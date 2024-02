Mujer devolvió sofá de dos años de comprado: le retornaron la plata y se ufana de ello

Una mujer de Seattle, Estados Unidos, le contó a sus seguidores por medio de un video de TikTok, que iba a utilizar la garantía de un sofá, que adquirió en una tienda llamada Costco, para devolverlo, luego de un uso de más de dos años.



Pero al publicarlo generó polémica entre los internautas, quienes no estaban de acuerdo con el motivo por el cual la mujer quiso devolverlo. Según la grabación, a la usuaria ya no le gustaba el mueble.

Al inicio del metraje, la joven expresó: “Hoy estamos haciendo algo que nunca había hecho antes y es que estamos devolviendo un sofá de dos años y medio. No sé por qué estoy tan nerviosa, yo creo que porque ha pasado mucho tiempo, pero lo compramos en Costco”.



Tras esto, la mujer que se identifica en redes como Jackie, transportó el mueble con la ayuda de un camión hasta las instalaciones, allí dos hombres le ayudaron a bajarlo y llevarlo hasta adentro. Al llegar a su casa contó todos los detalles de lo sucedido.



¿Le hicieron la devolución del dinero por el sofá?



Al llegar a su hogar, la mujer contó su experiencia: “Es muy intimidante entrar allá. Hay mucha gente mirándote, pero, ¿a quién le importa? Devuélvelo, tienen una política de devolución impresionante. Compra tus muebles en Costco chica, puedes devolverlo cuando ya no te guste”.



Cuando ingresó al establecimiento le pidieron la fecha exacta de su compra, ya que no tenía el recibo, pero ella sabía con exactitud el día, mes y año porque le había tomado una foto cuando lo llevaba a su apartamento y estaba embarazada; por tal motivo, no podía hacer ningún esfuerzo que pusiera en peligro a su bebé.



Luego buscaron el sistema y el personal pudo hallar el producto adquirido: “Ella dijo: ‘está bien’ y eso fue todo. Solo me preguntó si tenía algo malo o simplemente no lo quería o si no me gustaba, y dije que ya no me gustaba, simplemente ya no nos gusta el color y nos dieron nuestro reembolso”.



Sin embargo, los internautas cuestionaron la razón de la devolución, lo que causó una gran ola de opiniones, por lo que Jackie tomó la decisión de bloquear todos los comentarios de su publicación, la cual cuenta con alrededor de 2.9 millones de vistas en la red social.

