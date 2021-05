Australiana despertó de una cirugía hablando con acento irlandés

Una mujer australiana, de 28 años, ha sorprendido en redes sociales por una extraña afección que padece. Angie Yen ha comentado que diez días después de haberse sometido a una cirugía de amígdalas, despertó hablando con acento irlandés.



La mujer decidió crear una cuenta en TikTok para documentar su caso y conseguir ayuda de expertos, pues estaba aterrada al no saber qué estaba sucediendo.



Según ‘Daily Mail Australia’, la joven cree que tiene el síndrome del acento extranjero, una afección generalmente causada por una lesión cerebral que hace que los pacientes pierdan su acento natural.



Yen declaró al medio ‘7News’ que hasta donde ella cree no ha sufrido un derrame cerebral, una caída o una lesión cerebral. Señala que el inusual cambio se produjo después de la cirugía de amígdalas.



“No tuve ningún problema para hablar o comer ni nada de eso. Sin embargo, mi garganta estaba muy, muy adolorida (...) Todo era normal, solo tomaba analgésicos, no había nada fuera de lo común ", explicó la mujer.



Luego de que pasaran diez días desde la cirugía, la joven se encontraba tomando una ducha cuando “estaba cantando notas que no creía que pudiera alcanzar antes, a pesar de que me seguía doliendo bastante la garganta. Sabía que algo no estaba bien ".



Recordó que comenzó a llamar a amigos y uno de ellos le comentó que sonaba como una persona irlandesa.



Si bien la joven está padeciendo la extraña sintomatología del síndrome del acento extranjero, su médico de cabecera no la ha diagnosticado con ello.



“Mi médico me recomendó que me hiciera una resonancia magnética y también algunos análisis de sangre para descartar cualquier cosa subyacente que pudiera estar pasando” comentó. Esto le ayudaría también a esclarecer si la cirugía de amígdalas fue la causante del extraño suceso.



“Esto es lo que no entiendo. Si tiene que ver con la cirugía en sí, debería haber aparecido de inmediato, pero no fue así ", puntualizó la joven.



Por el momento, Yen no ha podido encontrar un médico especialista en su caso. “Sí, sé que necesito atención médica y ver expertos, pero es una lucha, incluso, encontrar a la persona adecuada para que me examine, me diga qué me pasa y me ayude a volver a ser quien era”, concluyó en uno de sus videos.



Síndrome del acento extranjero

Según Lyndsey Nickels, profesora de ciencia cognitiva en la Universidad Macquarie de Sydney, se trata de un trastorno poco común en el que el paciente habla con un acento diferente al de su estilo natural de hablar.



Puede ser el resultado de una lesión en la cabeza o el cerebro, siendo los accidentes cerebrovasculares la causa más común.



También puede ocurrir luego de un trauma en el cerebro, sangrado en el cerebro, un tumor cerebral o esclerosis múltiple.



“Las personas con síndrome de acento extranjero no hablan con todas las características de un acento extranjero, pero hay suficientes cosas sobre la forma en que hablan para que parezca que tienen un acento diferente", explicó Nickels a ‘7News’.



En ese sentido, la joven comentó que en “algunos de mis videos de TikTok hay hablantes nativos de Irlanda que dicen que sueno como ellos, pero hay otros que lo niegan”.



A parte de ese acento, ella asegura que ha recibido comentarios de nativos de otras regiones que le aseguran que suena como ellos. “Canadienses, estadounidenses, jamaicanos, británicos y neozelandeses. Nunca he estado en la mayoría de esos países, es muy, muy extraño”, contó.



Por su parte, Nickels comentó que las personas pueden tener distintas opiniones sobre cuál acento están escuchando. Esto se debe a que el síndrome no siempre cumple las características de un hablante nativo.

“Cuando la escuchas hablar en sus videos de TikTok, no todas las palabras que dice se pronuncian como si fuera de Irlanda, hay mucha variabilidad. Algunos sonidos se pronunciarán según el acento, en el caso de Angie sería irlandés, pero otros sonidos se pronunciarán mal, de modo que no encajan con el acento de un nativo”, concluyó.



Aunque esta experta no ha tratado a la joven, sí comentó que el caso es “particularmente inusual”, debido a la cantidad de tiempo que pasó luego de la cirugía.



Según 'Daily Mail', desde que se descubrió en 1907, se han presentado entre 100 y 140 casos de personas con esta condición.



El mismo medio aseguró que, si bien el síndrome se puede tratar y curar, se puede prolongar por semanas, meses, años e, incluso, puede durar para toda la vida.



Tendencias EL TIEMPO

