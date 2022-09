Hay revuelo en redes sociales por el caso de una mujer que descubrió que su esposo le decía a sus amigos que estaba casado con su cuñada (la hermana de la señora) y no con quien realmente estaba unido en matrimonio.

La mujer, bajo anonimato, hizo la confesión en un foro de la red social Reddit llamado ‘True off my chest’, aclarando lo sucedido. Llegó a afirmar que su marido incluso le habría dicho a colegas que sus supuestos hijos los había tenido con la otra mujer, la cuñada.

“Su mejor amigo lo sabe todo. De hecho, le envía fotos de mi hermana y admite abiertamente que las utiliza para darse placer algunas noches. Aunque se queja de que ella está engordando”, explicó en la publicación.

(Además: Se vengó en su boda al descubrir que su mejor amiga la engañaba con su esposo).

Como dato extra, según dijo, su esposo habría editado fotos de ellos, añadiendo imágenes de su cuñada, además de tener varios retratos en bikini de ella mientras estuvieron en las vacaciones familiares.

“También le ha tomado fotos en nuestras vacaciones. En bikini. Tal vez cientos. Algunas de ellas me las ha quitado”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre compartía con sus amigos su vida con supuesta familia con su cuñada. Foto: iStock

Contó cómo el marido había estado compartiendo ese falso matrimonio con sus amigos de juegos: “En su PC, tiene chats grupales con sus amigos de los juegos. Personas que no lo conocen en la vida real. Para ellos, mi hermana y sus hijos son su familia. Presume con orgullo tenerla. Su foto de perfil es de ella, con sus hijos y él en una fiesta de Navidad”, describió.

(Lea también: Niño visitó tumba de su madre para mostrarle sus calificaciones).

Esta situación la hizo sentir aludida, confundida y triste, pues confesó que su marido siempre había tenido buenos tratos con ella desde que eran novios y durante sus 10 años de unión marital: “Estoy sorprendida, perturbada y muy confundida. Nunca lo presiono para que me haga algo bonito, pero me dice que me quiere todos los días. Me besa y me abraza todo el tiempo. Nunca se queja de mí o de mi apariencia y aunque nunca halaga mi aspecto, tampoco se queja de él”.

Facebook Twitter Linkedin

Su marido nunca le manifestó la intención de separarse, e incluso mantenía un trato afectuosos con ella. Foto: iStock

Inclusive, la mujer reveló que su esposo tenía fotos de él con su cuñada acompañada de niños, dando a entender que tuvo hijos con ella. Esto le molestó, pues su esposo nunca le había pedido tener hijos. ”Mi marido y yo no tenemos hijos y fue más bien su elección. Él nunca quiso tener hijos. Nunca”, afirmó.

(Le puede interesar: Graban a perrito robándose '3.000' de pan en una panadería).

Finalmente, habló sobre la decisión de divorciarse de él, ante la particular situación de la que se había dado cuenta: “Me voy a divorciar de mi marido. Todavía no le he contado lo que he leído y visto. No me avergüenzo de haber husmeado en sus asuntos privados y no voy a esperar a escuchar excusas. Esto va más allá de lo espeluznante y de la salvación. se acabó”.

Más noticias

Las aventuras de una 'sugar mommy' que cuenta la millonada que gasta en su novio

¿Meghan Markle y la reina Isabel II tenían una buena relación?

Fanáticos de 'Rebelde' descubren error en una escena tras 18 años

Polémica por colegio que prohíbe a las madres usar minifaldas

'Necesito temblar en septiembre': Los memes que deja el fuerte sismo en México

Tendencias EL TIEMPO