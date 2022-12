La plataforma de TikTok se ha convertido en una de las redes sociales en las que las personas sienten total libertad de contar sus historias de vida. Una usuaria mexicana aprovechó este espacio para desahogarse y contar cómo se enteró de que su esposo le era infiel con su hermano.

Los videos fueron compartidos por la cuenta @bennyylareina y en uno de los clips que compartió se puede ver el momento exacto en el que su marido y hermano están caminando en la calle tomados de la mano. Además, lo acompaño con el siguiente texto:



“20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es raro, pero ¿Porque carajo con mi hermano? Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él. Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar”, escribió.



Los internautas, curiosos por la historia, le han realizado diferentes preguntas a la mujer sobre esta situación. Ante la gran ola de comentarios, decidió contar la historia de cómo fue que se enteró de que le eran infiel.



“Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas. Entonces, ella fue la que los clavó y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que él fuera. ¡Claro que lo conoce! Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía. Entonces, me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’, a ver deja ver el video bien, y yo que: ‘¡Claro que sí es mi marido! Maldito desgraciado. Pero si ese es mi hermano’”, narró.



También, explicó que después de enterarse de la infidelidad les puso una trampa para agarrarlos infraganti. Fue así que los encontró en la sala de su casa borrachos besándose y, por el calor del momento, agarró una escoba y un banco, se los lanzó y los echó de su casa.



Asimismo, en otro video confesó que no es la primera vez que esta situación ocurre, pues a los 17 años su hermano también le había quitado un novio, pero nunca se imaginó que esta situación se volvería a repetir a sus 40 años con su marido.



Por el momento, la mujer ha comentado que planea mudarse de su casa, lejos de las personas que le han hecho tanto daño.

