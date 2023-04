La artista estadounidense Billie Eilish se encuentra realizando su gira promocional de su álbum de estudio 'Happier Than Ever'. Esta serie de conciertos inició en Ciudad de México, sin embargo, debido a las fuertes lluvias, el show fue aplazado para el día siguiente.



Luego de ser pospuesto el show, muchas personas no pudieron ver a la cantante de 'Bad Guy', por lo que solicitaron el reembolso del dinero. Una de las asistentes al evento contó en Twitter cómo había descubierto que su pareja le era infiel gracias a la lluvia que se presentó ese día.



(Además: Billie Eilish cancela concierto por tormenta en Ciudad de México).

La mujer, que se identifica en redes como Leslie, inició un hilo en Twitter en el que contó su caso, la mujer inició su relato diciendo que ella no pudo asistir a la reprogramación del evento, pero su pareja le solicitó los boletos porque él sí podía asistir.



“Y yo pensando ¿Cómo iba a pagar el viaje? porque según no tenía dinero y por eso yo pagué. Le dije que vendiera mi boleto y que le fuera bien bonito”, contó.



(Además: Cantante colombiana se le burla en catalán a española racista).

La situación estaba normal, hasta que la mujer vió que los dos boletos habían sido usados por este hombre: "Se metió sin vender mi boleto porque había unos polis y no le gustaba andarse escondiendo".



Sus sospechas comenzaron a aumentar cuando su novio le envió una fotografía que había sido tomada de cuerpo completo: "Le pregunté ¿Quién te la tomó? Y me dijo que una chica con la que se la había pasado todo el día. Ya me había mentido antes así que se me hizo muy sospechoso y comenzamos a discutir”, dijo.



(Siga leyendo: Paola Jara genera controversia por una foto que subió a sus redes sociales).

🧵 Hilo de como gracias a que cancelaron el concierto de @billieeilish ☂️ me di cuenta que me ponían el cuerno. pic.twitter.com/8D9ko97Nou — ★ (@LeslieAstronaut) April 11, 2023

Para evitar discusiones con su pareja, Leslie no profundizó en el tema de la fotografía, pues iban a asistir al concierto de Billie Eilish en Guadalajara. "El no quiso ir pero luego me busco para ir de malas y decir que sólo iba para evitar pedos. Toda la reunión súper apático, todos se dieron cuenta y mejor nos fuimos”.



Luego de esto iniciaron varias discusiones y la mujer le preguntó a su pareja por su ex, pues al inicio de la relación no se llevaban bien. Tras revisar las redes sociales, se dio cuenta que esta mujer tenía una fotografía del día del concierto.



(Además: Ariana Grande habla de las críticas de su cuerpo y de la enfermedad que padece).

“El cabrón se llevó a su ex con mi boleto. No soporté jajaja. Estoy bien pendeja ¿y saben por qué? Porque esta no es la primera vez que los cacho juntos, la vez anterior ella me contestó su celular, lo confronté". Luego de enterarse de los hechos la mujer fue a la casa de su novio a pedirle explicaciones y allí se encontraba con esta mujer.



"Les cuento riéndome pero se siente horrible que alguien te mienta tantas veces y por tanto tiempo. Te roba tu paz y te convierte en alguien que no reconoces. Y terminas dudando de lo que eres, finalizó.

Más noticias:

‘Toma, tu botella de agua’: el truco viral para saber si su pareja le es infiel

Latina sorprende al revelar lo que se gana trabajando en restaurante de EE. UU.

'Mujeres árbol' colombianas venden arepas y piden ayuda para salir adelante

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS