Mujer desata polémica: 'Nunca he podido ser fiel, a pesar de amar con todo el corazón'

Las relaciones de pareja, hoy en día, se han convertido en un desafío para muchos, ya que para algunas personas es muy difícil mantenerse fiel, por lo que nunca van a poder tener una relación monógama.



Con lágrimas en los ojos, una joven mujer mexicana, decidió contar en sus redes sociales que le es imposible ser fiel, lo que ha ocasionado un sinnúmero de comentarios a favor y en contra.

Desde antaño, la fidelidad se considera un pilar fundamental para llevar una buena relación de pareja y que si alguno de los miembros de esta decide caer y estar con otra persona, se tiene por sentado que es muy difícil volver a confiar y la relación puede terminar.



En el video, la joven, visiblemente afectada, confiesa: "Lloro porque nunca he podido ser fiel, a pesar de amar con todo mi corazón”, pero, en la misma publicación al deslizar la imagen aparece otra foto de ella con una amplia sonrisa y el mensaje: “relación abierta”.



A pesar de que en la actualidad muchos tabúes se han ido dejando atrás, aún se juzga a quienes se sinceran con este tipo de situaciones como esta y que tal vez porque el comentario viene de una mujer no lo consideran apropiado, muchos fueron los comentarios que recibió la joven entre los que aplauden su decisión y los que no la comparten.



“Haces bien, la monogamia no es para todos, y ser honesta con tus parejas habla muy bien de tus valores”, “Cuando amas con todo tu corazón, no eres infiel. No se pueden justificar esas acciones y hacerse la sufrida”, “hoy en día para todo lo malo hay una escusa jaja”, “engañar no es un error, es una decisión”, entre otros.



Otros comentaron que la poligamia o el poliamor es una excelente alternativa, siempre y cuando encuentres a alguien que de verdad quiera hacerlo y que le guste, porque muchas personas aún quieren tener una relación de monogamia, pero es difícil encontrar a alguien que se comprometa y que además de eso tenga afinidad con el otro.



Ya no es tabú como antes mantener una relación abierta y quienes están convencidos de tenerla a veces se ven en problemas para conseguir alguien afín a ellas.

El poliamor está en el aire: América Latina flirtea con las relaciones no monógamas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

