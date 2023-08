El acoso sexual es un acto verbal o físico que implica “acciones, tocamientos, señas o conductas de naturaleza sexual y que no constituyen un delito más grave”. Aunque no hay una única definición y no ha tenido mayor desarrollo en la jurisprudencia del país –pues solo desde hace 10 años se tipificó en Colombia como delito–, el alto tribunal estableció sus límites.



Este, según la Corte Suprema de Justicia, se configura cuando no se da en una sola ocasión. Aunque no está definido un tiempo específico, lo cierto es que debe ser una conducta repetitiva, insistente, que genere mortificación en la víctima.



Así lo vería el fiscal que atendió el caso de Antonia, una joven que hace unos días denunció cómo había sido acosada durante seis años por un hombre diez años mayor que ella.



Todo comenzó cuando tenía 19. Lo conoció en un semillero de la carrera de Economía en la universidad de EAFIT. Desde ese momento, Andrés Buitrago, comenzó a escribirle de manera reiterativa en WhatsApp, así ella no contestara sus mensajes.



Posteriormente, tras su insistencia, procedió a bloquearlo en redes sociales. Según lo que comentó la joven por medio de redes sociales, tuvo que hacerlo en LikedIn, Instagram y Twitter (ahora X) debido a que se intentó comunicar con ella por todos los medios disponibles.

y amigos, este es el correo, dirigido a mi jefe de carrera y a quien fue mi jefe los 2 años que trabajé en la universidad como asistente de investigación. yo casi me muero, pánico, susto, asco, pero bueno, no iba tan mal pic.twitter.com/vQHyvPEHls — mona (@las_guamas_) August 10, 2023

Tanto así, que incluso llegó a escribirle a su jefe de carrera, amigos y familiares. De hecho, en conversación con EL TIEMPO, Antonia declaró que en ese momento vio que la situación era más preocupante de lo que pensaba.



“En el momento en el que él escribió a personas que no eran yo, o contactó a quienes eran mis jefes, personas de la Universidad, a mi familia, eso ocurrió en el transcurso de una semana (...) ahí pensé ‘okay, es una situación muchísimo más grave y potencialmente peligrosa’”, afirmó, al explicar que incluso el hombre llegó a crear varias cuantas de Twitter para acercarse a ella.

El hombre denunciado se acercó a los familiares de la joven. Foto: Twitter @las_guamas_

En sus declaraciones hechas en X (antes Twitter) también explicó que Buitrago se comunicó con su padre con el fin de que ella le aceptara una salida, pues la consideraba "una musa".



Fue en ese momento en el que ella y su familia decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía. Tras adjuntar pruebas, el fiscal a cargo dijo, según la joven, que en efecto era acoso sexual y por ende le entregaron una orden de alejamiento.

Captura de pantalla de una de las conversaciones. Foto: Twitter: @las_guamas

Buitrago comenzó a subir videos en su canal de YouTube en los que responsabilizaba a otros de no obtener un puesto en el Congreso, afirmando que este finalmente se lo habían dado a Rodolfo Hernández, y también de que se le hubiera denegado el asilo político en el exrtanjero debido a la investigación que tenía en su contra por acoso.



En uno de los incluso dice: "Noté que tus seguidores han aumentado. Hoy creé una cuenta nueva en Twitter para stalkear tu perfil, y ver qué estás haciendo".



Además, en las cuentas de Twitter que creaba no solamente intentaba llegar a ello por medio de mensajes directos, sino que también escribía trinos alusivos a la situación.

‘Seguramente habrá muchas más’

Según lo relatado por Antonia a EL TIEMPO, aparentemente Buitrago tiene la costumbre de enviar correos extensos de manera masiva. Entre esos correos, se encontraban diversas direcciones de mujeres que no eran ella. De esta manera, se descubrió que no se trataba de un incidente aislado y varias de estas mujeres han intentado hacer oír sus voces.



“Todas estas mujeres, y seguramente habrá muchas más, reciben hostigamientos por parte de este señor”, declaró.

Por otro lado, también explicó que la EAFIT hizo todo lo que pudo y aplicó las medidas necesarias para ayudarla. En cuanto a la Fiscalía, además de la orden de alejamiento, no obtuvo más apoyo.

¿Cómo denunciar un caso de acoso en Colombia?

En caso de ser víctima de acoso, usted puede dirigirse a la Fiscalía, Casas de Justicia, Policía Nacional, Defensoría y Comisaría de Familia.



Si decide ir a la Fiscalía, podrá presentar una denuncia de forma verbal o escrita, sin necesidad de contar con un abogado. Su caso será remitido a los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas), en los que recibirá asesoría jurídica y atención psicológica.

Puede hacer su denuncia en la Fiscalía, Casas justicia, Policía Nacional, Defensoría y Comisaría de Familia. Foto: iStock

Por otro lado, las Salas de Atención al Usuario, las Unidades de Reacción Inmediata y las Casas de Justicia también podrán tomar su denuncia en caso de no poder ir a la entidad dicha.

Otro medio de denuncia y atención es la Línea Púrpura. Esta es una línea telefónica dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen estar viviendo una situación de violencia. Es atendida por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras dispuestas a brindar atención a las víctimas. Los canales de comunicación para contactarse con la línea son los siguientes:



Llamando al 018000112137

Escribiendo al WhatsApp 3007551846

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

