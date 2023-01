¿Le han escrito por Instagram pidiéndole ayuda para impulsar un negocio de zapatos? Melissa Castro expuso en su cuenta de TikTok que es un engaño.



La joven contó en dos videos que desde la cuenta de Instagram @Loreysustacones, se contactaron con ella en repetidas ocasiones para pedirle ayuda con algunas fotografías artísticas para impulsar el supuesto emprendimiento, a lo que ella accedió.



Al compartir con sus seguidores la página, Castro recibió un mensaje de una amiga alertándola, pues, esta persona pide fotos a las mujeres con la excusa de los zapatos para después vender las imágenes en páginas de fetiches de pies.

En su historia, la joven explica que accedió pues le interesa apoyar a los negocios locales y porque a cambio de las fotos, recibiría un par de zapatos y unas prendas de vestir.



"Yo tenía puesta mi pijama, nunca estuve en falda, ni en tanga, ni en vestido de baño, yo le envíe las fotos para que me indicara cómo quería que posara y luego me pide que publique una foto para que más personas se unan a su proyecto", cuenta Melissa.



Cuando se disponía a enviarle todas las fotos al correo, una amiga le respondió y le dijo que era una estafa.



"Lo que hacen es que apenas mandas las fotos, te bloquean, no te mandan nada y lo que hacen es que esas fotos las venden en plataformas y páginas de fetiches de pies. Yo quedé sin palabras y borré todo lo que había mandado, la bloqueé, me puse mal, la bloqueé y alerté que era una estafa", asegura en su video, que está por alcanzar dos millones de reproducciones en TikTok.



"Mi amiga me contó que ella sabía eso porque le pasó lo mismo el año pasado, le pareció raro y ella no quiso ayudar. Me contó que la vieja hace esto hace años y empezó en Facebook, la cuenta es @Loreysustacones", alerta la joven artista.



Al enterarse del verdadero fin que tendrían las fotos y cómo pueden ser utilizadas para engañar a otras personas, Melissa se sintió vulnerada y ultrajada.



"Yo sigo muy afectada porque de buena fe quise ayudar y pasan este tipo de cosas", aseguró.



Melissa invita a sus seguidores a reportar la cuenta en Instagram y hace una recomendación a ser más precavidos cuando interactúan con personas en redes sociales.

